Deplasman korkusu

Süper Lig’de lider Başakşehir’in 6 puan gerisinde zirve yarışına devam eden Galatasaray, bugün Kasımpaşa’nın konuğu olurken, bu sezon deplasman maçlarında gösterdiği performans ve aldığı sonuçlar ile camiayı korkutuyor. Bu sezon Süper Lig’de mağlubiyetlerin hepsini deplasmanda alan sarı-kırmızılı takım, dış sahada çıktığı 10 lig maçında 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 16 puan kaybı yaşadı. Son olarak ligde Alanyaspor deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılılar, aldığı beraberlikle iki puanı sahada bıraktı. Süper Lig maçlarında evinde 2017 yılından beri yenilmeyen sarı-kırmızılılar, kazandığı puanları deplasmanda kaybederek Başakşehir’in 6 puan gerisine yerleşti. Galatasaray’da teknik heyet oyuncularıyla yaptığı toplantıda deplasman maçlarında alınan sonuçların artık geride bırakılmasını ve bundan sonra oynanacak maçlara konsantre olunmasını istediği öğrenildi.
AVRUPA HABERİ MORAL OLDU
Galatasaray’ın dış saha performansı düşündürse de sevindirici haberler de üst üste geldi. Kasımpaşa deplasmanı öncesinde CAS, kararını Galatasaray lehine açıklarken, sarı-kırmızılı takım da sakat ya da cezalı oyuncu da kalmadı. Başakşehir ile puan farkını maç fazlasıyla 3’e indirme şansı yakalayan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa deplasmanına umutlu gidiyor. UEFA, 5 Ekim 2018 tarihinde Galatasaray Kulübü ile yapılan anlaşmayı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonuna geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti. Sarı-kırmızılı kulüp, CAS’a giderek yeniden incelemeye itiraz ederken, itirazı kabul oldu ve uzlaşma anlaşmasının devamına karar verildi. Bu durum da takım içerisinde morallerin yükselmesine neden oldu. Ayrıca bu sezon hemen her maçta bir eksik oyuncusu bulunan Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına eksiksiz gidiyor. Sarı-kırmızılılar sezon başından beri sakatlıklar ve kart cezaları ile boğuşurken, sonunda refaha ulaştı. Tüm sakat oyuncular takıma katılırken, son olarak Trabzon maçında cezası nedeniyle görev yapamayan Fernando Reges’in de kart cezası bitti.
- Cimbom seriye bağlamak istiyor
- Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında bugün deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa’yı mağlup ederek, şampiyonluk yarışında kayıp vermek istemiyor. Sarı-kırmızılılar, hem 3 puan hem de ligde seri peşinde. Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne için Kasımpaşa karşılaşmasının ayrı bir yeri bulunuyor. Devre arası transfer döneminde Kasımpaşa’dan sarı-kırmızılılara transfer olan Diagne, görev bulması halinde eski takımına karşı mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımda, Mariano ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
- Emre Akbaba şans bekliyor
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- Yaklaşık 4 ay süren sakatlığının ardından kadroya geri dönen Emre Akbaba, bir an önce şans bulmak istiyor. Trabzonspor karşılaşmasında sadece 1 dakika süre alabilen genç yetenek, Benfica maçının kadrosuna ise yazılmadı. Uzun süre hasret kaldığı formasına tekrar kavuşmak isteyen Emre, teknik heyetin kendisine şans vermesini bekliyor. Teknik heyet ise uzun bir sakatlık dönemi geçiren futbolcusunu yavaş yavaş takıma adapte etmek istiyor. Emre’nin Kasımpaşa deplasmanında, maçın gidişatına göre süre alableceği ifade edildi.
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