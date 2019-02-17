Deplasman korkusu

Süper Lig’de lider Başakşehir’in 6 puan gerisinde zirve yarışına devam eden Galatasaray, bugün Kasımpaşa’nın konuğu olurken, bu sezon deplasman maçlarında gösterdiği performans ve aldığı sonuçlar ile camiayı korkutuyor. Bu sezon Süper Lig’de mağlubiyetlerin hepsini deplasmanda alan sarı-kırmızılı takım, dış sahada çıktığı 10 lig maçında 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 16 puan kaybı yaşadı. Son olarak ligde Alanyaspor deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılılar, aldığı beraberlikle iki puanı sahada bıraktı. Süper Lig maçlarında evinde 2017 yılından beri yenilmeyen sarı-kırmızılılar, kazandığı puanları deplasmanda kaybederek Başakşehir’in 6 puan gerisine yerleşti. Galatasaray’da teknik heyet oyuncularıyla yaptığı toplantıda deplasman maçlarında alınan sonuçların artık geride bırakılmasını ve bundan sonra oynanacak maçlara konsantre olunmasını istediği öğrenildi.

AVRUPA HABERİ MORAL OLDU

Galatasaray’ın dış saha performansı düşündürse de sevindirici haberler de üst üste geldi. Kasımpaşa deplasmanı öncesinde CAS, kararını Galatasaray lehine açıklarken, sarı-kırmızılı takım da sakat ya da cezalı oyuncu da kalmadı. Başakşehir ile puan farkını maç fazlasıyla 3’e indirme şansı yakalayan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa deplasmanına umutlu gidiyor. UEFA, 5 Ekim 2018 tarihinde Galatasaray Kulübü ile yapılan anlaşmayı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonuna geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti. Sarı-kırmızılı kulüp, CAS’a giderek yeniden incelemeye itiraz ederken, itirazı kabul oldu ve uzlaşma anlaşmasının devamına karar verildi. Bu durum da takım içerisinde morallerin yükselmesine neden oldu. Ayrıca bu sezon hemen her maçta bir eksik oyuncusu bulunan Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına eksiksiz gidiyor. Sarı-kırmızılılar sezon başından beri sakatlıklar ve kart cezaları ile boğuşurken, sonunda refaha ulaştı. Tüm sakat oyuncular takıma katılırken, son olarak Trabzon maçında cezası nedeniyle görev yapamayan Fernando Reges’in de kart cezası bitti.