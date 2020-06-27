SÜPER LİG

Deportivo'yu kurtaran adam Emre Çolak: Son saniyede gol attı

Emre Çolak son saniyede attığı golle takımını kurtardı: Gol sevinci damga vurdu

İspanya 2. liginde küme düşmeme mücadelesi veren Deportivo La Coruna'da Emre Çolak, 90+5'te attığı golle Ponferradina karşısında takımına 3 puanı getirdi. Milli futbolcunun golden sonra yaşadığı sevinç sosyal medyada günün en çok konuşulan anlarından oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Çolak son saniyede attığı gol sonrasında tribünlere çıkıp seyirci gibi oturdu.

Emre Çolak son saniyede attığı gol sonrasında tribünlere çıkıp seyirci gibi oturdu.

Deportivo La Coruna, Ponferradina'yı 2-1 mağlup ederek İspanya 2. liginde kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Emre Çolak, 90+5. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Milli futbolcu attığı golün ardından boş tribünlere çıkarak taraftarların yerine kutlama sevinci yaşadı.

  • Bu sezon La Liga 2'de 12. kez sahaya çıkan Emre Çolak bu golle birlikte gol sayısını 2'ye çıkardı.

İşte Emre Çolak'ın attığı gol ve yaşadığı sevincin görüntüleri;

Emre Çolak'ın gol sevinci olay oldu
Yeni Şafak

Emre Çolak'ın gol sevinci olay oldu

İspanya 2. liginde küme düşmeme mücadelesi veren Deportivo La Coruna'da Emre Çolak, 90+5'te attığı golle Ponferradina karşısında takımına 3 puanı getirdi. Milli futbolcunun golden sonra yaşadığı sevinç sosyal medyada günün en çok konuşulan anlarından oldu.

Emre Çolak Süper Lig'e mi dönecek?

Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'ya ara transfer döneminde gelen Emre Çolak'ın, sözleşmesindeki tarafların anlaşması durumunda geçerli olabilecek bir yıl uzatma opsiyonunu kullanmayacağı ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Deportivo'da şimdiye kadar 11 karşılaşmada forma giyen ve ilk maçında attığı tek golü bulunan 29 yaşındaki Emre, 17 Haziran'daki Oviedo mücadelesinde penaltı kaçırdıktan sonra son iki müsabakada yedek kalmıştı.

İspanyol basını, Emre'nin Türkiye'ye döneceğini ve Göztepe ile anlaşabileceğini yazıyor.

Emre Çolak'ın adı Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile anılıyor.
Emre Çolak'ın adı Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile anılıyor.

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Emre Çolak'ın gol sevinci olay oldu
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