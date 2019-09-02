Derbinin kazananı yok

Süper Lig’in 3. haftasının derbi mücadelesinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Trabzonspor nefes kesen maçta sahadan 1’er puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler Rodrigues’in golüyle öne geçse de bordo-mavililerin formda ismi Ekuban beraberliği getirdi. 22 yıllık Kadıköy galibiyeti hasretine son veremeyen Trabzonspor bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisi 15’e çıkarken, Fenerbahçe’nin ise 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Derbi mücadelesine iki takımın da genç kalecileri yaptığı kurtarışlarla damga vurdu. Tribünleri tıklım tıklım doldurup görsel şovlarla takımını ateşleyen sarı-lacivertliler ilk tehlikeli atağı geliştiren taraf oldu. 7’de Deniz’in sağ kanattan ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Tolga’nın şutunu Uğurcan harika bir refleksle kurtardı. 17’de ev sahibi öne geçti. Hızlı gelişen atakta Max Kruse ile ceza sahası içi sol çaprazında yaptığı verkaç sonrasında tekrar topla buluşan Garry Rodrigues altıpasın içinde topu ters köşeden ağlara gönderdi: 1-0. 28’de konuk ekip beraberliği sağladı. Sağ kanattan Donis Avdijaj’ın yaptığı sert ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Ekuban’ın topun geldiği köşeye doğru yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. 45’te Max Kruse’nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Garry Rodrigues’in çektiği sert şut direğe çarparak oyun alanına döndü. 53’te Ozan Tufan’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Max Kruse’un altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunu Uğurcan kornere çeldi. 72’de Sosa’nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Nwakaeme’nin rakiplerinden sıyrılıp çektiği şutu Altay mükemmel çıkardı.

Gustavo’da işlem tamam



Fenerbahçe uzun süredir uğraş verdiği Marsilya’nın Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo transferinde hedefine ulaştı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu için Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu için bonservis bedeli olarak Marsilya’ya 7 milyon Euro ödeyecek. İstanbul’a gelen Gustavo’ya ise 2+1 yıllık sözleşme karşılığı yıllık bonuslarla birlikte 3 milyon Euro ücret ödenecek. Bu sezon Marsilya ile Lig 1’de 3 maça çıkan Gustavo, iki maçta 90 dakika sahada kaldı. Geçen sezon Marsilya formasını 30 maçta giyen Brezilyalı futbolcu, 2 kez fileleri sarsmıştı. 2017’den bu yana Marsilya forması giyen Gustavo, Fransız ekibiyle 98 maça çıkarken 10 gol atıp 2 asistle oynadı.

Allahyar kiralanıyor

F.Bahçe, İranlı golcüsü Allahyar’ı düzenli forma şansı bulup, kendini geliştireceği bir takıma kiralamayı hedefliyor. 18 yaşındaki golcü futbolcu, TFF 1. Lig temsilcileri Hatayspor ve İstanbulspor’dan birine transfer olacak.

Volkan Demirel’de kritik gün

Fenerbahçe’de oyuncu-antrenörlük teklif edilen Volkan Demirel ya yönetimin teklifini kabul edecek ya da kariyerini sonlandıracak. Transfer dönemi bugün sona ereceği için tecrübeli kalecinin durumu da netlik kazanmış olacak.