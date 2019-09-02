Derbinin kazananı yok
SÜPER LİG

Derbinin kazananı yok

Süper Lig’in 3. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Trabzonspor yenişemedi. İlk yarısı 1-1 biten Kadıköy’deki karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmayınca iki takım da haftayı 1 puanla kapattı.

Ergün Balcı Yeni Şafak
Derbiden bir kare

Derbiden bir kare

Süper Lig’in 3. haftasının derbi mücadelesinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Trabzonspor nefes kesen maçta sahadan 1’er puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler Rodrigues’in golüyle öne geçse de bordo-mavililerin formda ismi Ekuban beraberliği getirdi. 22 yıllık Kadıköy galibiyeti hasretine son veremeyen Trabzonspor bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisi 15’e çıkarken, Fenerbahçe’nin ise 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Derbi mücadelesine iki takımın da genç kalecileri yaptığı kurtarışlarla damga vurdu. Tribünleri tıklım tıklım doldurup görsel şovlarla takımını ateşleyen sarı-lacivertliler ilk tehlikeli atağı geliştiren taraf oldu. 7’de Deniz’in sağ kanattan ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Tolga’nın şutunu Uğurcan harika bir refleksle kurtardı. 17’de ev sahibi öne geçti. Hızlı gelişen atakta Max Kruse ile ceza sahası içi sol çaprazında yaptığı verkaç sonrasında tekrar topla buluşan Garry Rodrigues altıpasın içinde topu ters köşeden ağlara gönderdi: 1-0. 28’de konuk ekip beraberliği sağladı. Sağ kanattan Donis Avdijaj’ın yaptığı sert ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Ekuban’ın topun geldiği köşeye doğru yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. 45’te Max Kruse’nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Garry Rodrigues’in çektiği sert şut direğe çarparak oyun alanına döndü. 53’te Ozan Tufan’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Max Kruse’un altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunu Uğurcan kornere çeldi. 72’de Sosa’nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Nwakaeme’nin rakiplerinden sıyrılıp çektiği şutu Altay mükemmel çıkardı.

  • Gustavo’da işlem tamam
  • Luiz Gustavo
    Luiz Gustavo
  • Fenerbahçe uzun süredir uğraş verdiği Marsilya’nın Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo transferinde hedefine ulaştı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu için Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu için bonservis bedeli olarak Marsilya’ya 7 milyon Euro ödeyecek. İstanbul’a gelen Gustavo’ya ise 2+1 yıllık sözleşme karşılığı yıllık bonuslarla birlikte 3 milyon Euro ücret ödenecek. Bu sezon Marsilya ile Lig 1’de 3 maça çıkan Gustavo, iki maçta 90 dakika sahada kaldı. Geçen sezon Marsilya formasını 30 maçta giyen Brezilyalı futbolcu, 2 kez fileleri sarsmıştı. 2017’den bu yana Marsilya forması giyen Gustavo, Fransız ekibiyle 98 maça çıkarken 10 gol atıp 2 asistle oynadı.
  • Allahyar kiralanıyor
  • F.Bahçe, İranlı golcüsü Allahyar’ı düzenli forma şansı bulup, kendini geliştireceği bir takıma kiralamayı hedefliyor. 18 yaşındaki golcü futbolcu, TFF 1. Lig temsilcileri Hatayspor ve İstanbulspor’dan birine transfer olacak.
  • Volkan Demirel’de kritik gün
  • Fenerbahçe’de oyuncu-antrenörlük teklif edilen Volkan Demirel ya yönetimin teklifini kabul edecek ya da kariyerini sonlandıracak. Transfer dönemi bugün sona ereceği için tecrübeli kalecinin durumu da netlik kazanmış olacak.

Radamel Falcao'ya İstanbul'da görkemli karşılama
Radamel Falcao'ya İstanbul'da görkemli karşılama

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, futbol A takım idari direktörü Şükrü Hanedar, menajer Ahmet Bulut ve ailesi ile birlikte Monako'dan kalkan özel uçakla saat 20.00'de İstanbul'a ulaşan Radamel Falcao'yu binlerce sarı kırmızılı taraftar karşıladı. Falcao ve ailesi uçaktan indiği sırada, Kolombiyalı futbolcunun çocuklarına Galatasaray forması giydirilirken, Falcao ve ailesi sonrasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nin çıkışına yöneldi.Terminalin çıkışında bekleyen binlerce Galatasaray taraftarının sevgi gösterisiyle karşılaşan Falcao, taraftarlara üçlü çektirdi ve 'Falcao' yazılı atkıyı tutarak selam verdi.Galatasaraylı taraftarlar ise yaktıkları meşaleler ve söyledikleri marşlar ile yıldız futbolcuya 'Hoş geldin' dedi.Video: Radamel Falcao İstanbul'a geldiGaleri: Radamel Falcao İstanbul'a gelmeden mest etti

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.