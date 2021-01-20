Derbiyi kaybeden Galatasaray Denizli'ye gol oldu yağdı

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray evinde Denizlispor’u ağırladı. Müsabaka Galatasaray’ın 6-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar;

1'inci dakikada Feghouli, Linnes'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına girdi ve çizgiye indi. Bu oyuncunun içeri yerden sert çevirdiği top kaleci Pantilimon'da kaldı.

3'üncü dakikada Belhanda ceza yayında topla buluştu ve Emre Akbaba'ya ara pası gönderdi. Denizlispor savunması bu pası karşılarken, yine yay üzerinde topu önünde bulan Babel bekletmeden vuruşunu yaptı, top auta gitti.

GOL!

8. dakikada Feghouli’nin ceza sahası içine verdiği pasla buluşan Belhanda’nın yerden çevirdiği topa Emre Akbaba’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

GOL!

17. dakikada Babel’in pasında ceza sahası içinde topu alan Fegouli yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

35. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Leismann’ın kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

REKLAM

GOL!

45+1. dakikada savunmadan seken top ceza sahası içine yöneldi. Ceza sahası içinde Donk yaptığı kafa vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

59. dakikada Belhanda’nın savunmanın arkasına verdiği pasta topla buluşan Feghouli’nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Pantilimon kornere çeldi.

GOL!

60. dakikada Babel’in pasında ceza sahası içine topla buluşan Saracchi’nin şutunda kaleci Pantilimon’dan dönen top Muhammed’e çarpan top ağlara gitti. 4-1

GOL!

64. dakikada sağ tarafta topla buluşan Linnes’in verdiği pasta topu alan Belhanda’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-1

70. dakikada ceza sahasının arkasına sarkan Babel kaleciyle karşı karşıya kaldı. Babel’in yaptığı aşırtma vuruşta top üstten auta çıktı.

80. dakikada topla buluşan Emre Akbaba’nın şutunu kaleci Pantilimon oyun alanı içine çeldi. BU noktada topla buluşan Ömer’in şutu yine kaleci Pantilimon’da kaldı.

GOL!

90+2. dakikada Babel’in pasında ceza sahası içine giren Sekidika’nın sert şutunda top ağlarla buluştu. 6-1

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Denizlispor'u 6-1 mağlup etti. pic.twitter.com/gpxb3mCDQy REKLAM January 20, 2021

Younes Belhanda’dan ligde 6. gol

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Denizlispor karşısında takımının 5. golünü kaydetti. Müsabakanın 64. dakikasında sahneye çıkan Belhanda, Linnes’in pasında ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti. Belhanda’nın Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 1’er golü bulunuyor. Böylece Faslı oyuncu, bu sezonki 8. resmi gol sayısına ulaşmış oldu. Mücadeleye 11’de başlayan Younes Belhanda, 84. dakikada yerini Emre Kılınç’a bıraktı.

Emre Akbaba siftah yaptı

Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Denizlispor’u 6-1 ile geçen Galatasaray’da gol perdesini Emre Akbaba açtı. Mücadelenin 8. dakikasında sahneye çıkan Emre, takımını 1-0 öne geçirdi. 28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Emre Akbaba 84. dakikada yerini Jesse Sekidika’ya bıraktı. Emre bu sezon 14’ü lig, 2’si de kupada olmak üzere 16 resmi maçta görev aldı.