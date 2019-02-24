Derbiyi sürpriz isim anlatacak

Geçtiğimiz haftalarda yayıncı kuruluştaki görevinden istifa eden spor spikeri Ercan Taner, beIN Sports'a geri döndüğünü açıkladı. Taner, Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini de kendisinin anlatacağını duyurdu.
Ercan Taner'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;
- "Eve dönüyorum... Sporseverlerle tekrar beIN SPORTS ekranlarında buluşuyoruz. Pazartesi, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görüşmek üzere... Gördüğüm lüzum üzerine..."
Eve dönüyorum... Sporseverlerle tekrar BeIN SPORTS ekranlarında buluşuyoruz. Pazartesi, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görüşmek üzere... Gördüğüm lüzum üzerine...😊@beINSPORTS_TR
Eve dönüyorum... Sporseverlerle tekrar BeIN SPORTS ekranlarında buluşuyoruz. Pazartesi, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görüşmek üzere... Gördüğüm lüzum üzerine...😊@beINSPORTS_TR— Ercan Taner (@ercantofficial) 24 Şubat 2019
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