SÜPER LİG

Derbiyi sürpriz isim anlatacak

Tecrübeli spor spikeri Ercan Taner, yayıncı kuruluşa geri döndüğünü ve yarın oynanacak derbiyi kendisinin anlatacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Beşiktaş yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Geçtiğimiz haftalarda yayıncı kuruluştaki görevinden istifa eden spor spikeri Ercan Taner, beIN Sports'a geri döndüğünü açıkladı. Taner, Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini de kendisinin anlatacağını duyurdu.

Ercan Taner'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

  • "Eve dönüyorum... Sporseverlerle tekrar beIN SPORTS ekranlarında buluşuyoruz. Pazartesi, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görüşmek üzere... Gördüğüm lüzum üzerine..."


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