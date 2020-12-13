SALON SPORLARI

Dev düello nakavtla bitti

Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Bulgar Kubrat Pulev'i yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini korudu.

Haber Merkezi AA
Müsabaka 9. rauntta sona erdi.

Müsabaka 9. rauntta sona erdi.

Fotoğraf: ANDREW COULDRIDGE / Reuters

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Arena'da düzenlenen ağır sıklet unvan maçında 31 yaşındaki Anthony Joshua, Kubrat Pulev ile karşı karşıya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karşılaşmayı salonda bin kişinin izlemesine izin verildi.

Mücadele boyunca ringde üstün taraf olarak gözüken Joshua, 9. rauntta Pulev'i nakavtla mağlup ederek WBA, WBO ve IBF kemerlerini korumayı başardı.

Tek yenilgisi var

Kariyerinde 22'si nakavtla olmak üzere çıktığı 25 maçın 24'ünü kazanan Joshua, tek yenilgisini geçen yıl Andy Ruiz'e karşı almıştı.

Daha önce 2014'te Ukraynalı Wladimir Klitschko'ya kaybeden 39 yaşındaki Pulev ise 30. maçında ikinci yenilgisini yaşadı.

  • Bu galibiyetle unvanlarını elinde tutan Joshua'nın Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu Büyük Britanyalı Tyson Fury ile karşılaşması bekleniyor.

Ağır sıklet unvan maçının galibi Tyson Fury
Ağır sıklet unvan maçının galibi Tyson Fury

ABD'nin Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena'da yapılan maçta WBC şampiyonu Wilder ile eski Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet boks şampiyonu Fury karşı karşıya geldi.Son yılların en heyecanlı boks mücadelelerinden birisine sahne olan maçta rakibine büyük üstünlük kuran 31 yaşındaki Fury, Wilder'i 7. rauntta nakavtla yenerek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.İkili arasında ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da 2018 yılında yapılan ilk karşılaşmada, Wilder, rakibini 9 ve 12. rauntta iki kez düşürmeyi başarırken, Fury ise müsabakanın büyük bölümünde rakibinden daha atak bir performans sergiledi ve müsabaka beraberlikle sonuçlanmıştı.41'i nakavtla olmak üzere 42 maçını kazanan 34 yaşındaki Wilder, kariyerinin ilk yenilgisini alırken, Fury ise 21'i nakavtla 30 karşılaşmadan galip ayrıldı. Üçüncü maç olasılığı da varİki boksörün, rövanşın ardından bir kez daha karşılaşma olasılığı bulunuyor.Rövanş maçı kontratının içeriğine ilişkin İngiliz basınına bilgiler veren Fury'nin menajeri Frank Warren, "Rövanşı kaybeden taraf, 30 gün içinde yeniden maça çıkma talebinde bulunabilir. Yenen boksör de bu talebi kabul etmek zorunda" ifadelerini kullandı.#ANDTHENEW WBC CHAMPION OF THE WORLD... TYSOOOOOON FURYYYYYY!! #WBC #CONQUEReverything #Boxing #WilderFury2 pic.twitter.com/jjLmdWA67q&mdash; World Boxing Council (@WBCBoxing) 23 Şubat 2020

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