Diagne kadroda
SÜPER LİG

Diagne kadroda

Galatasaray'ın satmak için çaba gösterdiği Senegalli futbolcu Diagne, sarı-kırmızılıların Fiorentina ile oynanacak hazırlık maçı kadrosunda yer aldı.

Haber Merkezi AA
Galatasaray, Diagne'nin yerine Falcao'yu transfer etmek istiyor.

Galatasaray, Diagne'nin yerine Falcao'yu transfer etmek istiyor.

Galatasaray'ın İtalya'nın Fiorentina ekibi ile 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı özel maçın kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılı takım, Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka için bugün İtalya'ya gidecek.

Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

  • Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Filho, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.

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