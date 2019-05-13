Diagne özür diledi

Deplasmanda çıktığı Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında elde edilen penaltıyı kaçıran Senegalli futbolcu, takımı 2-1 gerideyken uzatma bölümünde kazanılan penaltıyı atmak için topu aldı. Diagne, bu sırada penaltıyı atmak isteyen Sinan Gümüş ile itişmeye varacak şekilde tartıştı. Penaltıyı gole çeviren golcü futbolcu, son dakikalarda bir gol daha atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, yaşananların ardından sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.

Diagne'nin Instagram'dan paylaştığı mesajda, şu ifadeler yer aldı;