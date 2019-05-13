SÜPER LİG

Diagne özür diledi

Lider Galatasaray'ın Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın uzatma bölümünde kazanılan penaltıyı atmak isteyen ve takım arkadaşı Sinan Gümüş ile tartışan Mbaye Diagne, özür mesajı paylaştı.

Haber Merkezi AA
Gol sayısını 30’a çıkaran Diagne, Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.

Gol sayısını 30’a çıkaran Diagne, Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.

Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Deplasmanda çıktığı Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında elde edilen penaltıyı kaçıran Senegalli futbolcu, takımı 2-1 gerideyken uzatma bölümünde kazanılan penaltıyı atmak için topu aldı. Diagne, bu sırada penaltıyı atmak isteyen Sinan Gümüş ile itişmeye varacak şekilde tartıştı. Penaltıyı gole çeviren golcü futbolcu, son dakikalarda bir gol daha atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, yaşananların ardından sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.

Diagne'nin Instagram'dan paylaştığı mesajda, şu ifadeler yer aldı;

  • "Şampiyonluk yolunda benim ve takımım için kritik bir maçta sonuca ulaşmayan penaltı ile çok üzüldüm. Elimden gelenin fazlasını yapmak ve belki de hatamı telafi etmek için sinirlerime hakim olamadım. O anların gerginliği ile başta hocamız olmak üzere kırdığım herkesten özür dilerim. Daha iyiyi, başarıyı ve kazanmayı ve bize inananları mutlu etmeyi çok istiyorum. Sadece kazanmakla ilgileniyorum, şampiyon olmak istiyorum."

Diagne ile Sinan Gümüş penaltı için ciddi bir tartışma yaşamıştı.
Diagne ile Sinan Gümüş penaltı için ciddi bir tartışma yaşamıştı.

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