Diagne süreci hızlanıyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu yenilemeye devam eden Galatasaray’da gözler Mbaye Diagne’ye çevrildi. Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan transfer edilen fakat istenilen performansı gösteremeyen Diagne için yönetim gelecek teklifleri bekliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, adı Arap kulüpleriyle anılan ancak bir türlü somut bir transfer sürecine başlanamayan golcü oyuncuya bir an önce kendisine kulüp bulması için baskılarını arttırdı. Diagne transferinden gelecek olan para ile kadrosuna yeni golcü katmak isteyen Galatasaray, oyuncunun menajerinden görüşmelerini neticelendirip kendilerini bilgilendirmesini istedi.

Sarı-kırmızılılar, Diagne’yi sattığı andan itibaren, hem forvete hem de orta sahaya takviye yapacak. Galatasaray’ın bu konudaki hedeflerinin başında orta alan için Banega, forvet için Falcao geliyor.

15 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Senegalli oyuncuyu bonuslarla birlikte 13 milyon Euro’ya transfer eden sarı-kırmızılılar, Diage’nin satışından en az 15 milyon Euro gibi bir gelir beklerken, bu süreci zararsız kapatmak istiyor. Finansal Fair Play gereği, sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapabilen Galatasaray, gelecek parayı yeni golcü ve orta saha transferinde kaynak olarak kullanılacak.

Diagne, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katılmayarak taraftarın büyük tepkisini çekmiş ardından da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla yönetim ve teknik heyetin kendisine yönelik tüm kredisini tüketmişti. Galatasaray ile sözleşmesinin devam ettiğini belirten Senegalli golcü, sosyal medya üzerinden “Hiçbir yere gitmiyorum” mesajı vermiş, gelen tepkiler üzerine ise bu paylaşımı kaldırmıştı.