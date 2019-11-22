Diagne yine kadro dışı

Club Brugge Teknik Direktörü Clement, Mbaye Digane'yi bir kez daha kadroya almadı.

"Beni ikna etmesi gerekiyor"

Bugün oynanacak lig maçı kadrosunda Diagne'nin olmayacağını açıklayan Belçikalı çalıştırıcı, "Paris maçında yaşadıklarımızı unutmadık. İdmanda kendini göstermesi lazım, eğer beni ikna ederse tekrar onu kadroya alacağım" dedi.

Diagne'den açıklama: Sessizlik en iyi intikamdır

Diagne ise kadroya alınmamasıyla ilgili dikkati çeken bir açıklama yayınladı. Clement'in kararına tepki gösteren Senegalli futbolcu, "İhtiyaç olsa bile beni kullanmamalarını kabul etmiyorum. Konuşmak için doğru zaman gelecek, sessizlik en iyi intikamdır" ifadelerini kullandı.

Neden kadro dışı bırakıldı?

Diagne, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanan maçta penaltı krizine neden olmuştu. Vanaken'in elinden alarak kullandığı penaltıyı kaçıran Diagne'nin, takım arkadaşıyla soyunma odasında kavga ettiği iddia edilmişti.