Diagne'den Anderlecht'e transfer çalımı
SÜPER LİG

Diagne'den Anderlecht'e transfer çalımı

Anderlecht'le görüşen Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin son anda fikir değiştirerek Club Brugge ile el sıkıştığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarı-kırmızılı kulübün geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki santrafor, sezonun ilk yarısında 20, ikinci yarısında 10 kez olmak üzere toplamda 30 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki santrafor, sezonun ilk yarısında 20, ikinci yarısında 10 kez olmak üzere toplamda 30 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu.

Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Diagne'nin Club Brugge'e kiralık transferiyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Senegalli futbolcunun Anderlecht'le görüşme yaparken fikrini değiştirerek bir diğer Belçika ekibi Club Brugge ile anlaştığı öğrenildi.

"Acil işim çıktı' dedi"

Anderlechtli bir yönetici ülke basınına yaptığı açıklamada Diagne'nin transferinin iptal olmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

  • "Her konuda anlaşma sağlamıştık. 'Protokolü imzalayalım' ve 'hangi forma numarasını istersin' diye sormuştuk. 'Acil bir işim çıktı' diyerek telefonu kapattı. Acil işi Club Brugge ile sözleşme imzalamakmış"


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