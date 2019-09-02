Diagne'den Anderlecht'e transfer çalımı

Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Diagne'nin Club Brugge'e kiralık transferiyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Senegalli futbolcunun Anderlecht'le görüşme yaparken fikrini değiştirerek bir diğer Belçika ekibi Club Brugge ile anlaştığı öğrenildi.

"Acil işim çıktı' dedi"

Anderlechtli bir yönetici ülke basınına yaptığı açıklamada Diagne'nin transferinin iptal olmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Her konuda anlaşma sağlamıştık. 'Protokolü imzalayalım' ve 'hangi forma numarasını istersin' diye sormuştuk. 'Acil bir işim çıktı' diyerek telefonu kapattı. Acil işi Club Brugge ile sözleşme imzalamakmış"



