Diagne'nin maliyeti açıklandı

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, 3 milyon 350 bin Euro karşılığında 1 yıllığına Club Brugge'e kiralandı. Bilindiği üzere Belçika ekibi sarı-kırmızılı takım ile birlikte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alıyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten Diagne'nin transferi hakkında KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Club Brugge NV Kulübü Şirketimize net 3.350.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2.115.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Club Brugge NV Kulübü 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13.000.000 Euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir.

Galatasaray, oyuncunun yıllık ücreti olan 2 milyon 115 bin euroluk maaşını karşılayacak. pic.twitter.com/xZiuTTDNBb — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 2 Eylül 2019

Veda etti

Mbaye Diagne, veda mesajı yayımladı. 27 yaşındaki santrfor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'a her şey için teşekkürler. Takım arkadaşlarıma ve hocama teşekkürler. Taraftarlara bana olan destekleri, gösterdikleri sevgi için teşekkürler. Kısa bir ilişki olsa da çok yoğundu, zaferlerle doluydu. Sonsuza kadar ailem olarak kalacaksanız."

Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Diagne, geride kalan sezon Süper Lig'de 29 maçta 30 gol atarak gol kralı oldu ve bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını elde etti.