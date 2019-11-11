Dinamo Kiev taraftarından Taison'a ırkçı saldırı

Ukrayna Ligi'nde Shakhtar Donetsk sahasında Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti. Mücadelenin 74. dakikasında Kiev taraftarı Donetsk'in Brezilyalı oyuncusu Taison'a ırkçı saldırılarda bulundular.

31 yaşındaki futbolcu bu saldırılara karşı tepkisiz kalmadı ve tribünlere dönerek önce el hareketi yaptı ardından topu tribünlere attı. Bu hareketinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Brezilyalı yıldız oyuncu, sahayı gözyaşları içinde terk etti.

Shakhtar Donetsk takımı da sosyal medya hesabından futbolcusuna sahip çıktı. Yapılan açıklamada, "Bu davranışları kınıyoruz. Oyuncularımızı daima destekleyip koruyacağız. Futbol otoritelerinden stadyumlarda ırkçılığı durdurmalarını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

#НетРасизмуhttps://t.co/nIepqGUKuB pic.twitter.com/fNRfp8dbmq — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 10, 2019

Avrupa'da da ırkçılık saldırıları bitmiyor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında oynanan Hellas Verona-Brescia maçında, ev sahibi takım taraftarlarının, ırkçı tezahüratlarına maruz kalan Brescialı Mario Balotelli topu tribünlere atarak tepkisini göstermişti.

29 yaşındaki oyuncu gözyaşları içinde sahadan ayrılmak isterken, diğer oyuncular buna engel olmuş ve ona destek çıkmıştı. Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Maurizio Mariani, oyunu durdurarak ırkçı davranışlara karşı anons yaptırmıştı.

Yine İtalya, yine ırkçılık...Mario Balotelli'nin sahadan çıkmak istediği o anlar. pic.twitter.com/QzvhLDpPsh — Buzz Spor (@buzzspor) November 3, 2019

Napoli'ye yönelik ırkçı saldırı

Serie A'nın yine 11. haftasında Roma-Napoli maçında, ev sahibi Romalı taraftarların bir bölümü Napoli kentine yönelik ırkçı tezahürat yapmıştı. Müsabakanın hakemi Gianluca Rocchi, bunun üzerine oyunu bir süre durdurmuş ve anons yaptırmıştı.

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora yaptığı açıklamada, İtalya Futbol Federasyonu ve Lig Birliğinin bir an önce bu konuya yönelik somut girişimleri uygulamaya koyması gerektiğini söyledi. Spadafora, tribünlerdeki sessiz çoğunlukları da bu barbarlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırdı.

Almanya'da ırkçılık tavan yaptı

Rusya'da geçen yıl düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Almanya A Milli Takımı kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, 2018’in Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar yapılmıştı.

Eleştirilerin odağındaki Mesut Özil, daha sonra ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.