Dünya Kupası'nda görev alan ilk Türk hakem olan Doğan Babacan hayatını kaybetti.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, duayen hakemin kaybı üzüntüyle duyurulurken defin işlemlerinin bilgilerinin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Kupa tarihinin ilk kırmızı kartını çıkarmıştı

Batı Almanya'da düzenlenen kupada 14 Haziran 1974 tarihinde Batı Almanya-Şili maçında orta hakem olarak görev yapan Babacan'ın Şilili futbolcu Carlos Caszely'e 67. dakikada gösterdiği kırmızı kart, Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kartı olarak tarihe geçti.