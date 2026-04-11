Domenico Tedesco Skriniar'ın son durumunu açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Galibiyetin ardından İtalyan teknik adam Domenico Tedesco basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tedesco'nun açıklamaları şöyle;

'Ana konumuz buydu'

"Savunma güvenliği önemli. Kayserispor asla pes etmeyen bir takım. 3-0'ken bile diyagonel paslar, ortalar denediler. Bu milli arada ana konumuz buydu. Buna odaklandık. Ceza sahası içinde savunmayı çalıştık. Bunlar önemliydi. Antrenmanlarda çalıştığımız için mi aldık bu sonuçları, bilmiyorum, önemli de değil. Önemli olan atak da beraber, savunma da beraber!"

'Çok fazla bilgiye boğmak istemiyoruz'

"Bazen saha içerisinde bazı şeyleri adapte etmeniz gerekir. Oyun, dinamik bir oyun. Bazı bölgeler, bazı boşluklar oluyor. Analiz ekibi de maç içinde gördüğü bir şeyi aktarıyor. Oyuncuları çok fazla bilgiye boğmak istemiyoruz maç içinde ama faydalıysa aktarıyoruz."

'Yorgunluk hissettiğini söyledi'

"Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor."












