Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Yıldız isim ikinci yarıya çıkamadı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor’a konuk olan Fenerbahçe’de karşılaşmanın ilk yarısının ardından sürpriz bir değişiklik yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin yıldız savunmacısı Milan Skriniar, yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı.
Maç öncesinde ağrıları bulunduğu öğrenilen tecrübeli stoper, ilk 45 dakikada sahada kalmasına rağmen devre arasında oyundan alındı. Teknik heyet, olası bir riski büyütmemek adına Skriniar’ı kenara çekerken, ikinci yarıda savunmada Çağlar Söyüncü görev aldı.