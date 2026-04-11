Fenerbahçe'den maç sonu alkış alan hareket: Kayseri'de takdir topladı

Kayserispor’u deplasmanda 4-0 mağlup eden Fenerbahçe’de futbolcular, karşılaşma sonu yaptıkları hareketle takdir topladı.
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler sahada aldığı farklı galibiyetin yanı sıra maç sonunda sergilediği davranışla da alkış aldı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcular, galibiyete rağmen alışılmış kutlamaların dışına çıktı. Küme düşme hattında bulunan rakipleri Kayserispor’a saygı göstermek isteyen sarı-lacivertli ekip, taraftarlarıyla coşkulu bir kutlama yapmamayı tercih etti.
Futbolcular, deplasman tribününe giderek kendilerini destekleyen taraftarları sadece alkışladı. Kısa süren bu teşekkürün ardından sarı-lacivertli ekip soyunma odasının yolunu tuttu.