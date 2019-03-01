SÜPER LİG

Donk'a opsiyon freni

Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Donk, iki maçta daha forma giyerse sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donk bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig ve Avrupa'da toplam 19 maça çıktı.

Donk bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig ve Avrupa'da toplam 19 maça çıktı.

Fotoğraf: Süleyman Elçin / AA

Sezon başında Galatasaray ile 1+1 sözleşme imzalayan Ryan Donk’un sözleşmesi uzamak üzere. Hollandalı futbolcu ile yapılan sözleşmeye göre bu sezon 21 Süper Lig ve UEFA müsabakasında oynaması halinde sözleşmesi bir yıl uzuyor.

2 maçı kaldı

Donk, bu sezon şimdiye kadar 12 Süper Lig, 6 Şampiyonlar Ligi ve bir Avrupa Ligi karşılaşmasında forma giydi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarından elenirken Süper Lig’de oynayacağı 11 maçta Donk 2 kez forma giyerse sözleşmesi uzayacak. Uzamasının yanı sıra 32 yaşındaki orta saha oyuncusu 200 bin Euro da prim alacak.

Teknik heyet ise Donk’un sözleşmesindeki özel maddeyi yakından takip ediyor ve gelecek yıl planlaması içerisinde yer almayan Hollandalı futbolcunun sözleşmesini otomatik uzamasını istemiyor.

  • Süper Lig’de kalan 11 maçta hayati ihtiyaç olmadığı sürece Donk’a süre verilmeyecek.

Galatasaray'ın son dakika golünde Donk detayı
Galatasaray'ın son dakika golünde Donk detayı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Akhisarspor'a attıkları son dakika golünde büyük rol oynarken sevince katılmaması ise dikkat çekti.Soğuk kanlı ve vurdumduymaz tavırlarıyla bilinen oyuncunun Kostas Mitroglou'nun attığı golden sonra takım arkadaşlarıyla sevinmemesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.Donk, Antalyaspor maçında attığı golle kazandıkları maçta da sevincini abartmayarak dikkat çekmişti.

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