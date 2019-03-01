Donk'a opsiyon freni

Sezon başında Galatasaray ile 1+1 sözleşme imzalayan Ryan Donk’un sözleşmesi uzamak üzere. Hollandalı futbolcu ile yapılan sözleşmeye göre bu sezon 21 Süper Lig ve UEFA müsabakasında oynaması halinde sözleşmesi bir yıl uzuyor.

2 maçı kaldı

Donk, bu sezon şimdiye kadar 12 Süper Lig, 6 Şampiyonlar Ligi ve bir Avrupa Ligi karşılaşmasında forma giydi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarından elenirken Süper Lig’de oynayacağı 11 maçta Donk 2 kez forma giyerse sözleşmesi uzayacak. Uzamasının yanı sıra 32 yaşındaki orta saha oyuncusu 200 bin Euro da prim alacak.

Teknik heyet ise Donk’un sözleşmesindeki özel maddeyi yakından takip ediyor ve gelecek yıl planlaması içerisinde yer almayan Hollandalı futbolcunun sözleşmesini otomatik uzamasını istemiyor.

Süper Lig’de kalan 11 maçta hayati ihtiyaç olmadığı sürece Donk’a süre verilmeyecek.