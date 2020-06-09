ATLETİZM

Doping yaptığı ortaya çıktı: Dereceleri silindi

2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rus yüksek atlamacı Aleksandr Shustov'a, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Uzun atlamacı Aleksandr Shustov

Uzun atlamacı Aleksandr Shustov

Rusya Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) kararı sonrası cezası kesinleşen Shustov'un, 5 Haziran 2020'den 4 Haziran 2024'e kadar atletizm faaliyetlerine katılması yasaklandı.

Rus sporcunun 8 Temmuz 2013 ile 7 Temmuz 2017 arasındaki dereceleri de silindi.

  • Aktif kariyerini 2017'de noktalayan Shustov, 2010'da Avrupa şampiyonluğu, 2011'de ise Avrupa salon 3'üncülüğü elde etmişti.

Her şeyini kaybedecek
Her şeyini kaybedecek

'Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi' hakkındaki yönetmelik uyarınca, bireysel sporlarda olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan milli sporcular 1000 Cumhuriyet Altını ile ödüllendiriliyor. Alptekin de, 2012 yılında Londra'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metre finalinde 4.10.23'lük derecesiyle birinci olup, olimpiyat madalyası kazanmıştı. Madalyalarını kaybeden milli atlet, altınları da devlete iade edecek.Aslı Çakır Alptekin, 2011 Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları, 2012 Londra Olimpiyatları ve 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın, 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazanmıştı. Milli atlete bu başarıları nedeniyle Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2 bin 575 Cumhuriyet Altını karşılığı para ödülü verilmişti. Doping kararı Türkiye Atletizm Federasyonu'na bildirildikten sonra yasal olarak ödüllerin sporcudan alınması için en geçbir ay içinde dava açılacak.Salonun ismi değişecekOlimpiyat şampiyonu olması nedeniyle Aslı Çakır Alptekin'in ismi İstanbul Ataköy'de yeni yapılan atletizm salonuna verilmişti.Şimdi spor salonunun isminin de değişmesi gündemde.Alptekin, altın, ev ve araba dahil 4 milyon TL'ye yakın bir ödüle hak kazanmıştı.

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