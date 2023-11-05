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Spor

İstanbul Maratonu'nda Kenya rüzgarı

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan 45. İstanbul Maratonu'nu Kenyalı atletler kazandı. Erkeklerde Panuel Mkungo, kadınlarda Beatrice Cheptoo yarışı birincilikle tamamladı.

13:55 - 5/11/2023 Pazar
AA
Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 30’ar bin dolar para ödülü verildi.

Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 30’ar bin dolar para ödülü verildi.

Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 45. kez gerçekleştirildi.


Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Panuel Mkungo, 2 saat 10 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı.


Maratonda aynı ülkeden Benard Cheruiyot Sang 2 saat 12 dakika 41 saniyelik derecesiyle ikinci, James Kiplagat ise 2 saat 12 dakika 44 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.



Kadınlarda Cheptoo kazandı

Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo, 2 saat 27 dakika 9 saniyelik derecesiyle kadınlarda ilk sırayı elde etti. Aynı ülkeden Veronicah Njeri Maina, 2 saat 27 dakika 24 saniyelik süresiyle ikinci, Valentina Mateiko ise 2 saat 32 dakika 15 saniye ile üçüncü oldu.







#İstanbul Maratonu
#Panuel Mkungo
#Beatrice Cheptoo
2 saat önce
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