Şampiyonluk gözyaşları

Eylül ayında sezona başladıklarını belirten milli atletimiz, "Şampiyonanın ülkemizde yapılacağını öğrendiğimizden beri hedefimiz burada madalya almak oldu. Kendimi beklentiye sokmamak adına hedef olarak hep 'finale kalmak' diyordum. Ama madalya almak ilk hedefimizdi. Gözyaşlarımın sebebi tribünlerden aldığım destek oldu. İnanılmaz bir destek vardı. O insanların desteğini karşılıksız bırakmamam gerekiyordu. Ülke olarak çok üzüntülü günler geçiriyoruz. Başkanımızın bana takdim ettiği ödülü depremzedelere bağışlıyorum" diye konuştu.