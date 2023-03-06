Şampiyonluk gözyaşları

Tuğba Danışmaz duygusal anlar yaşadı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında kadınlar üç adım branşında milli sporcu Tuğba Danışmaz, 14,31 metrelik atlayışıyla Avrupa şampiyonu oldu.
Tuğba Danışmaz dün yapılan madalya töreniyle altın madalyasını aldı. Milli sporcuya madalyasını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar takdim etti.
Gümüş madalya kazanan İtalyan Dariya Derkach ile bronz madalya elde eden Portekizli Patricia Mamona'ya da ödüllerini aldı. Sporculara madalyalarının verilmesinin ardından İstiklal Marşı okundu. Milli sporcu Tuğba Danışmaz bu sırada yaşadığı mutluluk sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.
Madalya töreni sonrası açıklama yapan Tuğba Danışmaz, "Umarım depremzedelerimizin, beni izleyen herkesin bir nebze olsun yaralarını sarabilmişizdir" dedi.
Eylül ayında sezona başladıklarını belirten milli atletimiz, "Şampiyonanın ülkemizde yapılacağını öğrendiğimizden beri hedefimiz burada madalya almak oldu. Kendimi beklentiye sokmamak adına hedef olarak hep 'finale kalmak' diyordum. Ama madalya almak ilk hedefimizdi. Gözyaşlarımın sebebi tribünlerden aldığım destek oldu. İnanılmaz bir destek vardı. O insanların desteğini karşılıksız bırakmamam gerekiyordu. Ülke olarak çok üzüntülü günler geçiriyoruz. Başkanımızın bana takdim ettiği ödülü depremzedelere bağışlıyorum" diye konuştu.