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Bodrum Yarı Maratonu'nun kazananları belli oldu

Bodrum Yarı Maratonu'nun kazananları belli oldu

16:146/10/2024, Pazar
DHA
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Maraton büyük ilgi gördü.
Maraton büyük ilgi gördü.

Bu sene 7. kez düzenlenen Bodrum Yarı Maratonu, 20 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu.

Bodrum Yarı Maratonu, "Bodrum’da Koşmak İyi Hissettirir" sloganıyla gerçekleşti. Etkinlikte 3 ayrı parkur koşulurken, bu sene 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu yer aldı.


21K’lık parkurda erkeklerde birinci 1.10.28.66’lık derece elde eden Üzeyir Söylemez oldu. İkinciliği 1.13.51.96’lık derecesiyle Ege Yoldüren, üçüncülüğü ise 1.15.55.21’lik derecesiyle Ömer Oklu elde etti. 21K’lık parkurda kadınlarda birinci 1.32.46.37’lik derecesiyle Yuka Akamatsu oldu. İkinciliği 1.33.01.75’lik derecesiyle Merve Önler ve üçüncülüğü 1.38.44.21’lik derecesiyle Ezgi Akarsu elde etti.


10K’lık parkurda erkeklerde birinci 0.35.30.48 derece elde eden Ufuk Arda oldu. İkinci 0.35.31.29’luk derecesiyle Oktay Fırat ve üçüncü 0.37.27.88’lik derecesiyle Aykut Kayan oldu. 10K’lık parkurda kadınlarda 8.46.79’luk derecesiyle Özge Çolak birinciliği elde etti. İkinci 44.02.25’lik derecesiyle Selin Deniz Güney ve üçüncü 45.24.48’lik derecesiyle Doğa Canik oldu.


5K’lık parkurda erkeklerde birinci 0.17.46.71’lik derece elde eden Bedri Şimşek oldu. İkinciliği 0.18.23.17’lik derecesiyle Mehmet Aydıngör ve üçüncülüğü ise 0.18.23.17’lik derecesiyle Ahmet Bayram elde etti.


5K’lık parkurda kadınlarda birinci 20.25.11’lik derecesiyle Fatma Taş oldu. İkinciliği 22.51.69’luk derece elde eden Gamze Aydıner ve üçüncülüğü 22.53.38’lik derece elde eden Burcu Özge Ateş kazandı.




#Bodrum
#Maraton
#Muğla

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