İstanbul Yarı Maratonu'ndan Kenya rüzgarı

Sağlıklı yaşamanın en önemli kuralı spor ve egzersiz yapmaktan geçiyor. Pek çok kişi koşarak sağlıklı kalmaya çalışırken koşmanın da kuralları olduğunu bilmiyor. İşte, koşuyu sağlıklı bir şekilde sürdürmek için dikkat edilmesi gerekenler...