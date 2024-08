Bodrum Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı

Türkiye’nin önde gelen koşu gruplarından ve influencerlarından; Asla Durma, Ankarunning, Asics Team, Beat Run Crew, BodRunners, Bodrum Running, Bold Union, Ksk One Team, No Reason Co, Rundamental, Runarchy, Runsnroses ve Run Urban temsilcilerinin yer aldığı lansmanda birlikte parkur incelemesi yapılırken, yarışa gelecek diğer sporculara da bu sayede parkur bilgilendirmesi yapıldı.