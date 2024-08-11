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Spor

Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaç madalya kazandı? Hangi branşlarda aldı? Türkiye altın madalya kazandı mı?

16:00 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 16:02 - 11/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'na Türkiye 101 sporcu ile katılmıştı. Oyunlarda son güne girilirken Türkiye'nin madalya sayısı kesinleşti. Peki, Türkiye 2024 Paris Olimpiyatları'nda kaç madalya kazandı? Hangi branşlarda madalya aldı? Türkiye Paris'te altın madalya aldı mı? İşte tüm bu soruların yanıtları...

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'na Türkiye, 101 sporcuyla katılım gösterdi.












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TÜRKİYE PARİS 2024'TE KAÇ MADALYA KAZANDI?


Birçok farklı branşta yarışan milli sporcular turnuvayı toplamda 8 madalya ile noktaladı.















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TÜRKİYE PARİS 2024'TE HANGİ BRANŞLARDA MADALYA ALDI?


101 sporcuyla olimpiyatlara katılan Türkiye, 3'ü gümüş olmak üzere toplamda 8 madalya kazandı. Bu olimpiyatlarda Türkiye, altın madalya alamadı.


İşte madalya kazanan sporcular ve branşları...

















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Esra Yıldız Kahraman - Bronz (Boks)








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Hatice Akbaş - Gümüş (Boks)







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Buse Naz Çakıroğlu - Gümüş (Boks)







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Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış - Bronz (Okçuluk Erkek Takımı)



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Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan - Gümüş (Atıcılık Karma Takım)




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Buse Tosun Çavuşoğlu - Bronz (Güreş)




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Taha Akgül - Bronz (Güreş)

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Nafia Kuş Aydın - Bronz (Tekvando)

#2024 Paris Olimpiyatları
#2024 Paris
#Türkiye
#Team Türkiye
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