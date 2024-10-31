Milli bisikletçilerden Balkan Şampiyonaları’nda 21 madalya

Türkiye Bisiklet Federasyonu, milli bisikletçilerimizin Balkan Şampiyonaları’nda kazandığı 21 madalya ile Cumhuriyet’in 101. yılına gurur verici bir başlangıç yaptı. Bulgaristan’ın Plovdiv Veledromu’nda 25-27 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Balkan Pist Şampiyonası’nda, Türkiye Pist Bisikleti Milli Takımı toplam 16 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.





Şampiyonada Lydia Turan, Ramazan Yılmaz, Mehmet Emin Çiçek, Emre Kaplan, Haktan Ramazan Sayan ve genç kadın takım sprint ekibi toplamda 6 altın madalya aldı. Ayrıca Ramazan Yılmaz ve Türkiye takım sprint ekibi iki gümüş madalyanın sahibi olurken, Lydia Turan, Rabia Şimşir, Emre Kaplan, Doğukan Arıkan, Haktan Ramazan Sayan, Ege Erülkü ve erkek takım sprint ekibi ise 8 bronz madalya elde etti. Şampiyonada Mehmet Emin Çiçek 4 km bireysel takip yarışında, Ramazan Yılmaz ise 1 km zamana karşı yarışında iki yeni Türkiye rekoru gerçekleştirdi.





Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası’nda 5 madalya

28-29 Ekim 2024 tarihlerinde Edirne’de, 10 ülkeden 174 sporcunun katılımıyla yapılan Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası’nda milli bisikletçiler, Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Zamana karşı yarışında genç kadınlarda Hatice Buse Ertekin birinci olurken, yıldız erkeklerde Ege Erülkü birinciliği, büyük erkekler kategorisinde ise Burak Abay üçüncülüğü elde etti. Yol yarışında ise Hatice Buse Ertekin genç kadınlarda altın madalya kazanırken, yıldız erkeklerde Muhammet Umut Demircan bronz madalyanın sahibi oldu.



