Dorukhan Liverpool'un radarında

Beşiktaş’ta, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çeken Dorukhan Toköz için Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Genç oyuncuyla ilgilenen bir çok kulüp, siyah-beyazlılarla bu konuda temasa geçiyor. 23 yaşındaki oyuncu için İngiliz basınına yansıyan haber ise heyecan oluşturdu.

Ada’nın yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, Liverpool’un Dorukhan’a olan ilgisini gündeme taşıdı. Beşiktaş’ın yükselen değeri genç futbolcu için ortaya atılan Liverpool iddiası Beşiktaş tarafında da heyecanla karşılandı. Ekonomik olarak dar boğazdan geçen siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için Dorukhan’a gelecek yüksek meblağlı teklifi kabul edecek.

Siyah-beyazlılarda geçen sezon başarılı bir performans sergileyen ve A Milli Takım’a kadar yükselen genç orta saha oyuncusu da Avrupa devlerinden birisinden gelecek teklife sıcak bakıyor.

Beşiktaş 15 milyon Euro istiyor

Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan İngiliz kulübü Liverpool, yeni sezon için alternatif isimlere bakmaya başladı. The Sun’da yer alan haberde Liverpool’un genç oyuncu Dorukhan’la ilgilendiği iddialarının dikkat çekici olduğu ancak şu ana kadar İngiliz kulübünden resmi bir teklif yapılmadığı vurgulandı. Haberde İngiliz ekibinin, Dorukhan için Beşiktaş ile görüşmeler yaptığı iddia edildi. Menajer aracılığıyla nabız yoklayan Liverpool yöneticileri, siyah-beyazlıların bu konudaki fikrini öğrenmek istedi.

Beşiktaş’ın Dorukhan için 15 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep edeceği ve gelecek resmi teklife göre hareket edeceği ifade edildi.

Talipleri çoğalıyor

Daha önce İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Dorukhan Toköz için Beşiktaş’ın kapısını çalmıştı. Kariyerine Eskişehirspor’da başlayan genç futbolcu, 2018 yılında Beşiktaş’a transfer oldu. Dorukhan, siyah-beyazlı takımda geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıktı ve 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Dorukhan’ın Beşiktaş ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.