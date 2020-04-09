SÜPER LİG

Drogba yeni akıma Galatasaray şortuyla katıldı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun başlattığı mekik çekme yarışına bir dönem Galatasaray’da forma giyen eski futbolcu Didier Drogba da katıldı ve 45 saniyede 122 mekik çekti.

Haber Merkezi İHA
Drogba sarı-kırmızılı formayla 53 maça çıkmış ve 20 gol kaydetmişti.

Drogba sarı-kırmızılı formayla 53 maça çıkmış ve 20 gol kaydetmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını evde sürdüren Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sosyal medyada başlattığı mekik çekme yarışması hızla yayıldı. Bu yarışmaya bir dönem Galatasaray’da forma giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba da dahil oldu. Drogba sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde 45 saniyede 122 mekik çekti.

Fildişi Sahilli eski futbolcu paylaşıma, "42 yaşında eski futbolcuya göre fena değil" notunu ekledi. Paylaşıma Ronaldo’yu da etiketleyen Drogba, performansı için ne düşündüğünü sordu.

  • Cristiano Ronaldo ise 45 saniyede 142 mekik çekmişti.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cristiano Ronaldo saçı isteyen çocuğa babasın...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.