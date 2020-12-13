PREMİER LİG

Dünyanın konuştuğu sağ bek: Forvet oyuncusundan bile daha iyi katkı veriyor

İskoçya devi Rangers'ta forma giyen sağ bek oyuncusu James Tavernier, dünya basınının konuştuğu bir isim haline geldi. Bunun sebebi ise İngiliz oyuncunun bir forvet oyuncusu kadar skora katkıda bulunmuş olması.

Haber Merkezi Yeni Şafak
James Tavernier

James Tavernier

İskoç devi Rangers'ın sağ beki James Tavernier, istatistikleriyle şaşırtmaya devam ediyor.

İngiliz oyuncu, bugün Dundee United deplasmanında attığı muhteşem frikik golüyle gol istatistiğini 17'ye çıkarttı.

29 yaşındaki oyuncu 17 golün yanı sıra yaptığı 13 asistle de takımının en dikkat çeken ismi olmayı başardı.

  • Tavernier, Galatasaray ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön elemesi maçında da temsilcimize gol atmış ve turu İskoç ekibinin geçmesinde başrol isimlerden biri olmuştu.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu İb...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.