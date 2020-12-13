Dünyanın konuştuğu sağ bek: Forvet oyuncusundan bile daha iyi katkı veriyor

İskoç devi Rangers'ın sağ beki James Tavernier, istatistikleriyle şaşırtmaya devam ediyor.

İngiliz oyuncu, bugün Dundee United deplasmanında attığı muhteşem frikik golüyle gol istatistiğini 17'ye çıkarttı.

29 yaşındaki oyuncu 17 golün yanı sıra yaptığı 13 asistle de takımının en dikkat çeken ismi olmayı başardı.

Tavernier, Galatasaray ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön elemesi maçında da temsilcimize gol atmış ve turu İskoç ekibinin geçmesinde başrol isimlerden biri olmuştu.