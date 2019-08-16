Durmisi'de işlem tamam

Fenerbahçe, Lazio’da forma giyen Rıza Durmusi transferinde mutlu sona yakın. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Danimarkalı sol bekle anlaşmaya varırken, Lazio ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Rıza Durmisi’nin ayrılığına onay veren İtalyan kulübü, anlaşmaya zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor, Fenerbahçe ise satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istemiyor. Lazio’nun satın alma opsiyonunu 4 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.

Lazio ile Fenerbahçe arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

2020 Avrupa Şampiyonası’nda Danimarka Milli Takımı’nda yer almak istediği için düzenli şans bulabileceği bir takıma gitmek isteyen Rıza Durmisi, Fenerbahçe’nin teklifine olumlu cevap verdi.

Öte yandan Zanka’nın ardından stoper hattına bir transfer daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Manchester United’ın gözden çıkardığı 29 yaşındaki Arjantinli stoper Marcos Rojo’yu transfer etmek istiyor. Sportif direktör Damien Comolli’nin 29 yaşındaki Arjantinli stoper için İngiliz kulübüyle masaya oturduğu öğrenildi.