Ekuban ameliyat edilecek
SÜPER LİG

Ekuban ameliyat edilecek

İdmanda sakatlanan Trabzonspor'un forvet oyuncusu Caleb Ekuban, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber Merkezi AA
Ekuban, takım arkadaşıyla girdiği ikili mücadele sonrası ayağına aldığı darbeyle yerde kaldı.

Ekuban, takım arkadaşıyla girdiği ikili mücadele sonrası ayağına aldığı darbeyle yerde kaldı.

Fotoğraf: Tolga SAĞLAM / DHA

Trabzonspor'da yapılan antrenmanda Fernandes ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan oyuncu Caleb Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık olduğu bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sol ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Caleb Ekuban’ın muayenesi yapılmış, çekilen röntgen ve tomografisi sağlık kurulumuzca değerlendirilmiştir. Yapılan tetkikler sonrası sol ayak beşinci tarak kemiği tabanında parçalı kırık tespit edilen oyuncumuz Caleb Ekuban'ın ameliyat edilmesi gerekli görülmüştür" ifadesine yer verildi.

Ganalı oyuncunun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

"Takımımı her zaman destekleyeceğim ve geri döneceğim"

Ekuban, yaşadığı sakatlık nedeniyle üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi;

"Futbol verir ve futbol alır. Tıpkı hayat gibi. Ne yazık ki en az 1 ay kadar sahalardan uzak kalacağım. Bir ameliyat olacağım. Takımımı her zaman destekleyeceğim ve geri döneceğim"

  • Ekuban, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 4 gol, ligde de 3 maçta 1 gol olmak üzere bu sezon 7 resmi maçta 5 gol kaydederek takımının bu dönemde en golcü oyuncusu oldu.


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