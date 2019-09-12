Ekuban ameliyat edilecek

Trabzonspor'da yapılan antrenmanda Fernandes ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan oyuncu Caleb Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık olduğu bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sol ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Caleb Ekuban’ın muayenesi yapılmış, çekilen röntgen ve tomografisi sağlık kurulumuzca değerlendirilmiştir. Yapılan tetkikler sonrası sol ayak beşinci tarak kemiği tabanında parçalı kırık tespit edilen oyuncumuz Caleb Ekuban'ın ameliyat edilmesi gerekli görülmüştür" ifadesine yer verildi.

Ganalı oyuncunun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Ivanildo Fernandes'in müdahalesiyle sakatlanan Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi pic.twitter.com/sqRoYu0KFO — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 11 Eylül 2019

"Takımımı her zaman destekleyeceğim ve geri döneceğim"

Ekuban, yaşadığı sakatlık nedeniyle üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi;

"Futbol verir ve futbol alır. Tıpkı hayat gibi. Ne yazık ki en az 1 ay kadar sahalardan uzak kalacağım. Bir ameliyat olacağım. Takımımı her zaman destekleyeceğim ve geri döneceğim"