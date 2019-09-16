Ekuban ameliyat oldu
SÜPER LİG

Ekuban ameliyat oldu

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle amliyat edilen Caleb Ekuban'ın 2 ay sonra sahalara döneceği açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kulübün dış ilişkiler koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan, Caleb Ekuban'ı hastanede ziyaret etti.

Kulübün dış ilişkiler koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan, Caleb Ekuban'ı hastanede ziyaret etti.

Bordo-mavili takımla idmanda sakatlanan Ekuban'ın ameliyat edildiği duyuruldu.

Kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, “Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün İtalya’da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir” dedi.

  • Ganalı futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 5 gol atarken 1 de asist yapmıştı.

Ekuban antrenmandaki ikili mücadele sonrası sakatlandı
Yeni Şafak

Ekuban antrenmandaki ikili mücadele sonrası sakatlandı

Ekuban ve Fernandes antrenmandaki ikili mücadele sonrası sakatlandı. Sakatlanma anının görüntülerinde duyulan ses izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.


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