Ekuban ameliyat oldu

Bordo-mavili takımla idmanda sakatlanan Ekuban'ın ameliyat edildiği duyuruldu.

Kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, “Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün İtalya’da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir” dedi.

Ganalı futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 5 gol atarken 1 de asist yapmıştı.