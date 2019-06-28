Elmas için çılgın teklif

İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham, Fenerbahçe’nin Makedon yıldızı Eljif Elmas ile ilgileniyor.

İngitere’nin saygın gazetelerinden The Guardian’ın haberine göre, Tottenham Hotspur, sarı-lacivertlilere 19 yaşındaki futbolcu için 17 milyon Euro’nun yanı sıra Vincent Janssen’i teklif edecek.

Sarı-lacivertliler ise geçen sezon sakatlıklarla boğuşan ve Premier Lig’de Tottenham formasını yalnızca 3 kez giyebilen Janssen ismine sıcak bakmıyor. UEFA Finansal Fair Play kıskacında olan Fenerbahçe ise İngiliz kulübünden sadece bonservis bedeli talep ediyor ve fiyatı artırmasını istiyor.

Makedon orta saha Eljif Elmas ise Fenerbahçe’de geride kalan sezonda toplamda 40 maçta oynadı ve 4 gol kaydetti. Fenerbahçe’ye Temmuz 2017’de gelen Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin kadrosunda transfer değeri en yüksek oyunculardan biri konumuna geldi.

ORTA SAHAYA ZE LUİS ISRARI

Spartak Moskova forması giyen Ze Luis’in transferi için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Rus kulübüyle yeniden temasa geçti. Rus kulübünün Ze Luis için 12 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi. F.Bahçe Avrupa kulüplerinin takibinde olan Eljif Elmas’ın sattıktan sonra Ze Luis transferi için yeniden girişimde bulunacak.

Portekiz’in A Bola gazetesi de teklifi doğrulayarak Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu. Haberde, F.Bahçe’nin Ze Luis’e de yıllık 3 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği, bu öneriye bonuslar da eklenince yıllık ücretin daha da artabileceği belirtildi.