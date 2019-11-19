Elneny için Milan iddiası

Beşiktaş’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Muhammed Elneny için flaş bir iddia ortaya atıldı. Devre arası transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen İtalya Seri A takımı Milan’a Elneny’nin ikinci kez menajer aracılığıyla önerildiği belirtildi.

İtalyan yayın organı Calciomercato’da yer alan habere göre; Milan yönetimi, Granit Xhaka ve Eduardo Camavinga isimlerini listenin başına alması sebebiyle Elneny teklifini şu an için reddetti. İtalyan kulübünün daha çok takımda direkt oynayabilecek bir oyuncu arayışı içinde olduğu öğrenildi.

Mısırlı orta saha oyuncusu, Denizlispor maçı sonrasında geleceği hakkında “Ben şu anda her şeyimle Beşiktaş’tayım. Beşiktaş’ta başarılı olduktan sonra ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.