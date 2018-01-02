SÜPER LİG

Emenike genç takıma gönderildi

Emmanuel Emenike, Olympiakos'taki performansıyla da hayal kırıklığı yaşattı. Nijeryalı futbolcu kadro dışı bırakılarak genç takıma gönderildi.

Haber Merkezi Diğer
Emenike sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutmuştu.

Emenike sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutmuştu.

Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike'nin Yunanistan macerası kötü sonuçlandı.

Fanatik'te yer alan habere göre sezon başında Fenerbahçe'den 2,5 Milyon euro bedelle Olympiakos'un yolunu tutan Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılmıştı.

Yunan basınında yer alan haberlerde Olympiakos, 30 yaşındaki golcüsüne genç takımda çalışmalarına devam etmesi yönünde bildiri gönderdi.

Yeni adresi Türkiye olacak

15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde yalnızca 5 maçta şans bulan Emenike'nin, kendisine takım aradığı belirtilirken, yeni adresinin Türkiye olacağı ifade edildi. Daha önce de Emenike'nin, Medipol Başakşehir'in gündeminde olduğu iddia edilmişti.

Emenike Galatasaray'a teşekkür etti
Emenike Galatasaray'a teşekkür etti

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a teşekkür etti.Nijeryalı futbolcu Instagram'ından paylaştığı Eboue fotoğrafının altına, şu yorumu düştü;Bu çalışkan futbolcu arkadaşımızı hatırladığı için Galatasaray'a çok teşekkürler. Her şeyi kaybettiğini düşünme Eboue, biz arkandayız, güçlü ol.Galatasaray ve Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Eboue mal varlığını eşine kaptırdığı için finansal olarak krize girmiş ve intiharın eşiğine geldiğini açıklamıştı. Emmanuel Emenike (@emenike_9)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Ara 26, 2017 at 12:16ös PST) Eboue'ye Fatih Terim'den yardım eliEboue'den 'Prens Harry' itirafı: Röportajını izlemek bana çok yardımcı oldu

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