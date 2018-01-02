Emenike genç takıma gönderildi

Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike'nin Yunanistan macerası kötü sonuçlandı.

Fanatik'te yer alan habere göre sezon başında Fenerbahçe'den 2,5 Milyon euro bedelle Olympiakos'un yolunu tutan Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılmıştı.

Yunan basınında yer alan haberlerde Olympiakos, 30 yaşındaki golcüsüne genç takımda çalışmalarına devam etmesi yönünde bildiri gönderdi.

Yeni adresi Türkiye olacak

15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde yalnızca 5 maçta şans bulan Emenike'nin, kendisine takım aradığı belirtilirken, yeni adresinin Türkiye olacağı ifade edildi. Daha önce de Emenike'nin, Medipol Başakşehir'in gündeminde olduğu iddia edilmişti.