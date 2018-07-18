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Emenike İstanbul'a geldi

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'a geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emmanuel Emenike'nin Olympiakos'tan ayrılması bekleniyor.

Emmanuel Emenike'nin Olympiakos'tan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Türk futbolseverleri meraklandırdı.

Nijeryalı futbolcu önceki günlerde 'İstanbul'a geliyorum' şeklinde yaptığı paylaşım sonrasında dün İstanbul'dan fotoğraf yayınladı.

Emenike'nin Türkiye'ye gelişi, transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.

  • Nijeryalı golcü, Las Palmas'ta forma giyemeden geçirdiği kiralık sezonundan sonra Olympiakos'a geri dönmüştü.

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