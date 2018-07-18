Emenike İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Türk futbolseverleri meraklandırdı.
Nijeryalı futbolcu önceki günlerde 'İstanbul'a geliyorum' şeklinde yaptığı paylaşım sonrasında dün İstanbul'dan fotoğraf yayınladı.
Emenike'nin Türkiye'ye gelişi, transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.
- Nijeryalı golcü, Las Palmas'ta forma giyemeden geçirdiği kiralık sezonundan sonra Olympiakos'a geri dönmüştü.
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