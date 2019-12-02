Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldı

TFF Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında karşılaştığı maçta istikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Karşılaşma sonrası Emmanuel Adebayor yayıncı kuruluşa takımdan ayrıldığını açıkladı.
Adebayor'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
- "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Maalesef bugün istediğimiz sonucu alamadık. Ama ben bu takımın düştüğü noktadan kalkacağına inanıyorum. Üzülüyorum ki bu benim Kayserispor'daki son maçımdı. 3 ay çok iyi vakit geçirdim burada. Ben ilerideki yaşantımda da Kayserispor'u hep iyi hatırlayacağım. Ne zaman ayrılmam gerektiğini bilen bir insanım. Ayrılık zamanı gelmişti."
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