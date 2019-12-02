SÜPER LİG

Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldı

Kayserispor'un yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, Beşiktaş'a 4-1 yenildikleri maçının ardından takımdan ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emmanuel Adebayor, sezon başında Kayserispor'a imza atmıştı.

Emmanuel Adebayor, sezon başında Kayserispor'a imza atmıştı.

TFF Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında karşılaştığı maçta istikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Karşılaşma sonrası Emmanuel Adebayor yayıncı kuruluşa takımdan ayrıldığını açıkladı.

Adebayor'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

  • "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Maalesef bugün istediğimiz sonucu alamadık. Ama ben bu takımın düştüğü noktadan kalkacağına inanıyorum. Üzülüyorum ki bu benim Kayserispor'daki son maçımdı. 3 ay çok iyi vakit geçirdim burada. Ben ilerideki yaşantımda da Kayserispor'u hep iyi hatırlayacağım. Ne zaman ayrılmam gerektiğini bilen bir insanım. Ayrılık zamanı gelmişti."

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Zlatan İbrahimovic'in heykelini yaktılar
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.