Galatasaray’ın orta saha futbolcularından Emre Akbaba yeniden ilk 11’e dönmeye hazırlanıyor. Sezonun ilk yarısındaki 7. haftada oynanan Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süre ayrı kalan Emre Akbaba, yeniden 11’de forma giyecek. Yaşadığı sakatlık sonrasında teknik heyetin 2 haftadır sahaya sonradan sürdüğü Emre’nin bir iyi, bir kötü performansıyla dikkat çeken Henry Onyekuru yerine forma giymesi bekleniyor. Onyekuru’nun Diagne’ye ceza sahası içerisinde istediği pasları atamaması nedeniyle bu görevin Emre’ye verildiği belirtildi.

TAKIMA ÇABUK ALIŞMIŞTI

Sakatlanmadan önceki dönemde Şampiyonlar Ligi maçı da dahil olmak üzere 8 karşılaşmada görev alan Emre Akbaba, 2 gol atıp 3 de asist yaparak sarı-kırmızılı takıma çabuk adapte olmuştu. Emre Akbaba’nın özellikle gole yakın stilini çok beğenen teknik heyet, Akhisarspor karşısında genç futbolcuyu Diagne’ye yakın olarak kullanacak. Teknik heyetin Emre’nin forma giyecek olması nedeniyle tekli ön libero sistemine geçip 4- 4-2 düzenini tercih etmesi bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcunun oyun içerisinde gol bulma konusunda sıkıntı yaşayan Diagne’yi de beslemesi bekleniyor.