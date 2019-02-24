SÜPER LİG

Uzun süren sakatlığının ardından 2 haftadır oyuna sonradan dahil olan Emre Akbaba, Akhisarspor karşısında 11’e dönecek. Onyekuru’nun yerine forma giymesi beklenen Emre, pozisyona girme kousunda sıkıntı yaşayan Diagne’yi besleyecek

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Emre Akbaba

Emre Akbaba

Galatasaray’ın orta saha futbolcularından Emre Akbaba yeniden ilk 11’e dönmeye hazırlanıyor. Sezonun ilk yarısındaki 7. haftada oynanan Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süre ayrı kalan Emre Akbaba, yeniden 11’de forma giyecek. Yaşadığı sakatlık sonrasında teknik heyetin 2 haftadır sahaya sonradan sürdüğü Emre’nin bir iyi, bir kötü performansıyla dikkat çeken Henry Onyekuru yerine forma giymesi bekleniyor. Onyekuru’nun Diagne’ye ceza sahası içerisinde istediği pasları atamaması nedeniyle bu görevin Emre’ye verildiği belirtildi.

TAKIMA ÇABUK ALIŞMIŞTI

  • Sakatlanmadan önceki dönemde Şampiyonlar Ligi maçı da dahil olmak üzere 8 karşılaşmada görev alan Emre Akbaba, 2 gol atıp 3 de asist yaparak sarı-kırmızılı takıma çabuk adapte olmuştu. Emre Akbaba’nın özellikle gole yakın stilini çok beğenen teknik heyet, Akhisarspor karşısında genç futbolcuyu Diagne’ye yakın olarak kullanacak. Teknik heyetin Emre’nin forma giyecek olması nedeniyle tekli ön libero sistemine geçip 4- 4-2 düzenini tercih etmesi bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcunun oyun içerisinde gol bulma konusunda sıkıntı yaşayan Diagne’yi de beslemesi bekleniyor.

UEFA'dan en büyük gelir Galatasaray'a
UEFA'dan en büyük gelir Galatasaray'a

UEFA gelirlerinden Galatasaray 38,5, Fenerbahçe 12,75, Beşiktaş ise 11,55 milyon euro kazandı.Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde oynama avantajıyla toplam ödülün yüzde 55’ini cebine koyacak. Fenerbahçe bu pastada yüzde 18, Beşiktaş yüzde 16, Akhisarspor da yüzde 10’luk payın sahibi olacak. Medipol Başakşehir'in kazancı ise yok denecek seviyede kaldı.Galatasaray'ın bu sezon UEFA geliri 38,5 milyon euroSpor Toto Süper Lig'de ipi en önde göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray, oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı, 4 mağlubiyet yaşadı.Grubu üçüncü sırada tamamlayabilen sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nden elense de UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etme şansı yakaladı.İki numaralı kupada son 32 turuna katılan Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica’ya birer mağlubiyet ve beraberlikle boyun eğerek Avrupa defterini kapattı.Sarı-kırmızılı ekip, toplamda 38,57 milyon euro para ödülü kazandı. Fenerbahçe 12,75 milyon euroyu kasasına koyacakŞampiyonlar Ligi 3. elemesinde "Devler Ligi" şansını kaybeden ve Avrupa Ligi’ne direkt katılan sarı-lacivertli ekip, grup maçlarını ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle kapattı.Grup ikincisi olarak son 32 turuna kalan Fenerbahçe, Rusya’nın Zenit takımına elenerek Avrupa macerasını bu sezon için sonlandırdı.Fenerbahçe UEFA’dan 12,75 milyon euro para ödülü kazandı. Beşiktaş 11,55 milyon euro kazandıUEFA Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan katılan Beşiktaş, 3. eleme ve play-off turları sonrası adını gruplara yazdırdı.Grup maçlarında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlılar, grupta üçüncü sırada kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.Beşiktaş ise UEFA’dan 11,55 milyon euroluk para ödülü kazandı. Akhisarspor tek beraberlikle 7,1 milyon euro alacakTarihinde ilk kez Avrupa mecrasına çıkan Akhisarspor, Avrupa Ligi gruplarına direkt girdi.Yeşil-siyahlı ekip oynadığı 6 maçta 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Grup sonuncusu olarak turnuvaya veda eden Akhisarspor'un 7,1 milyonluk geliri şu kalemlerden oluşuyor.Başakşehir Avrupa'da kayıplardaUEFA Avrupa Ligi’ne 3. eleme turundan giren Medipol Başakşehir, İngiliz ekibi Burnley karşısında tutunamayınca, yurt dışı defterini çok erken kapatmış oldu.Turuncu-lacivertli ekip, UEFA’nın dayanışma payından alacağı 280 bin euroyla yetinecek.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.