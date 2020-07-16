Emre Belözoğlu Süper Lig'den iki transferi bitiriyor

Antalyaspor’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Genoa’da olan Sinan Gümüş, Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti. Sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki futbolcuyla yıllığı 1 milyon eurodan 3 seneliğine anlaştığı belirtildi. İtalya’da yakın ilişkileri olan Emre Belözoğlu, Genoa yöneticileriyle görüşerek, Sinan’ın transferini en düşük maliyetle bitirmeye çalışıyor.

Caulker'a teklif yapıldı

Yeni sezonda stoperde sıkıntı yaşamak istemeyen Fenerbahçe, Alanyaspor’un İngiliz stoperi Steven Caulker için devrede. Sarı-lacivertli yönetimin, 28 yaşındaki stoper için Alanyaspor’a 2 milyon euro bonservis bedeli önerdiği öğrenildi. Fenerbahçe, Alanyaspor yönetiminin de onayını alarak Caulker ve menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi.