SÜPER LİG

Emre Belözoğlu Süper Lig'den iki transferi bitiriyor

Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Alanyasporlu Steven Caulker için teklif yapan sarı-lacivertliler, Antalyaspor'dan Sinan Gümüş ile de el sıkıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de yeni sezonda sportif direktörlük görevini üstlenecek.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de yeni sezonda sportif direktörlük görevini üstlenecek.

Antalyaspor’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Genoa’da olan Sinan Gümüş, Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti. Sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki futbolcuyla yıllığı 1 milyon eurodan 3 seneliğine anlaştığı belirtildi. İtalya’da yakın ilişkileri olan Emre Belözoğlu, Genoa yöneticileriyle görüşerek, Sinan’ın transferini en düşük maliyetle bitirmeye çalışıyor.

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Sinan Gümüş, bu sezon Antalyaspor'da çıktığı 13 maçta 5 gol attı.
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Sinan Gümüş, bu sezon Antalyaspor'da çıktığı 13 maçta 5 gol attı.

Caulker'a teklif yapıldı

Yeni sezonda stoperde sıkıntı yaşamak istemeyen Fenerbahçe, Alanyaspor’un İngiliz stoperi Steven Caulker için devrede. Sarı-lacivertli yönetimin, 28 yaşındaki stoper için Alanyaspor’a 2 milyon euro bonservis bedeli önerdiği öğrenildi. Fenerbahçe, Alanyaspor yönetiminin de onayını alarak Caulker ve menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi.

Caulker, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 1 gol atarken, 5 de asist kaydetti.
Caulker, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 1 gol atarken, 5 de asist kaydetti.


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