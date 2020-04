"Emre Demir'e teklif geldi"

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, kulübün resmi sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Taraftarın sorularını yanıtlayan Gözbaşı, başkan seçildiği döneme değinerek, "İlk teklif geldiğinde çok şaşırdım, yapamam, dedim. Daha sonra hiç kıramayacağım bir telefon gelince kabul ettim. Zor ama zoru seviyorum. Dağılmış bir takım vardı. Enkaz devralmıştık. İlk göreve geldiğimde neredeyse takım yoktu. U19 takımından takviye edilmiş bir takım vardı. Daha önce gelseymişim daha iyi olacakmış. Ligde kalırsak imkansızı başarmış olacağız. Olmazsa da niyetimiz sağlam bir takım bırakmak. Kalıcı ve kurumsal bir düzen kurmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Salgından sonra gelirler daha da azalacak"

Kulübün mali durumu hakkında gelen soru üzerine Berna Gözbaşı, "Bu zamana kadar sorun belliydi; sezon bitiyor, takım gidiyor, bütün kadro dağılıyor ve yeni takım kuruluyor. Bence bu çok sağlıklı değil. Sağlam zemini kurarsak takım düşse de geri çıkar. Gelirler sınırlı. Salgından sonra gelirler daha azalacak. Kendi futbolcumuzu yetiştirip az maliyetli kadro kurmamız lazım" dedi.

Berna Gözbaşı: Yabancılar sıkıntı çıkarıyor Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulübün resmi sosyal medya hesabı tarafından açılan canlı yayına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Kulübü devir aldıkları döneme ait önemli açıklamalarda bulunan Berna Gözbaşı, "İlk dönem benim başkanlık yapmam için yapılan teliflere karşı çok şaşırdım. Asla olmaz dedim. Ama sonuçta ikna oldum. Ancak, ekonomik olarak tam anlamıyla bir enkaz devraldık. Ekonomik olarak darmadağın bir durum vardı. Biliyorsunuz transfer kapalıydı. Gecemiz gündüzümüz bunları düzeltmekle geçiyor. Çok zor bir dönem geçirdik. Bize söylenen borcun 3 katı bize devredildi” dedi. "Kayserispor düşecek diye bırakıp gidecek değiliz"Bundan sonraki dönemde tek isteklerinin daha sağlam bir yapı oluşturmak olduğunu dile getiren Gözbaşı, şöyle devam etti;"Kulübün her sezon darmadağın olmayacağı, her gelenin yağmalamayacağı, kalıcı ve kurumsal bir yapı kurmak istiyoruz. Futbol artık bir sektör ve o efsane başkan, bu böyle yönetti günleri artık geçti. İyi ve sağlam bir yapı oluşturabilirsek, takım düşse bile yine kendiliğinden çıkacaktır. Kayserispor eğer düşerse ilk defa düşmeyecek ama dediğimiz yapıyı oluşturursak, çıkmak çok da zor olmayacaktır. Arkadaşlar ben kulübü devraldığımda zaten kulüp düşmüştü. Bunun iyi günü var kötü günü var. Biz her şeyi bilerek yola çıktık. Kayserispor düşecek diye bırakıp gidecek değiliz.”Öte yandan, eski yönetim konusunda açıklamalar da yapan Gözbaşı, iki eski başkanın maddi destek sözü verdiğini hatta birinin iki oyuncu getireceğini söylemesine rağmen sözünde durmadığını söyledi. Gözbaşı konu ile ilgili, “Deplasmana eski yönetimi temsilen gelen biri var, hocayı eleştiriyor, futbolcuyu eleştiriyor. Uyardım, yeniden uyarıyorum senin temsil ettiklerin sözlerini yerine getirmedi. O nedenle senin eleştirmeye, söz söylemeye hakkın yok” ifadelerini kullandı."Liglerin oynanması düşünülüyor"Liglerin oynatılmasının düşünüldüğünü dile getiren Berna Gözbaşı, “Görülen o oynatılmak isteniyor lig. Daha önceki açıklamalarımız var. 1 Mayıs’taki karara uyaracağız. Eğer oynatılma kararı çıkarsa 2 Mayıs’ta toplanacağız. Bu süreçte elbette maddi olarak zorluklar geldi. Lig oynansa bile seyircisiz oynanacak. Bir kere seyirci gelirimizi kaybettik. Oynanıp oynanmayacağı, oynanırsa hangi şartlarda oynanacağı 1 Mayıs’taki toplantıda belli olacak. Eğer oynanırsa hemen kampa girmemiz gerekecek. Bir yandan da gelir üretmemiz gerekiyor. Bunun için de ben bazı çalışmalar yapıyorum” dedi."Yerli oyuncular daha fedakar"Yabancı oyuncular konusunda bazı problemlerin yaşandığını söyleyen Gözbaşı, bunun sadece Kayserispor’un değil tüm kulüplerin problemi olduğunu söyledi. Gözbaşı, konu ile ilgili olarak, "Fedakarlık konusunda bizim kendi çocuklarımız daha duyarlı. Yabancılar bu konularda kulüplere sıkıntı çıkarıyor. Karakterli futbolcu olması lazım. Sorun çıkaran futbolculara kulüpler prim vermemeli" şeklinde konuştu.

"Kulüplerin yüzde 30 zarar ettiği konuşuluyor"

Ligler tekrar başlasa bile maçların seyircisiz oynanmasının yüksek ihtimal olduğunu kaydeden Başkan Berna Gözbaşı, "Maçlar seyircisiz oynanacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla seyirci gelirimiz olmayacak. Yayıncı kuruluş gelirleri de çok iyi durumda olmayacak. Ben bu konuda Kayserispor için kendimce gelirler yaratmaya çalışıyorum. Kulüpler Birliği toplantısında kulüplerin ortalama yüzde 30 zarar ettiği konuşuluyor. 1 Mayıs'ta yapılacak olan toplantıda ligin başlaması planlanan tarih belli olacaktır. Bazı kulüpler bu süreçte futbolculardan ücretlerinde indirime gitmelerini talep ettiklerini belirttiler. Biz futbolculara indirim yapma talebinde bulunmadık. Geçen hafta da futbolculara ödemelerini gerçekleştirdik. Bunu fırsata çevirmek isteyen kötü niyetli insanlar var. Bizim takımdan 'serbeste çıkar, bedavaya futbolcu alırım' diyen boşa umutlanmasın" ifadelerini kullandı.

"Emre Demir'e teklif geldi"

Genç futbolcuları kendilerini geliştirmeleri yönünde yakından takip ettiğini belirten Gözbaşı, "Takımımızda genç isimler var. Nurettin, Emre ve Doğan bunlardan bazıları. Ben futbolcuların sadece sportif olarak kendilerini geliştirmelerini istemiyorum. Yabancı dil öğrenmelerini de destekliyoruz. Emre Demir ile ilgili daha dün bir teklif geldi ama yazılı bir teklif gelmeden ciddiye almam. Bu tür gelişmeleri de zaten Emre ile konuşuyoruz" dedi.