SÜPER LİG

Emre Mor Galatasaray'a transfer oluyor

Galatasaray'ın Celta Vigo'da forma şansı bulamayan Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de basın mensuplarına transfer ile ilgili müjdeyi verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Mor'un İspanyol ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Emre Mor'un İspanyol ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılıların Emre Mor'la anlaştığı belirtildi. Dün İstanbul'a geldiği belirtilen Emre Mor'un yeni sezonda Galatasaray forması giyeceği ifade edildi.

Mustafa Cengiz transferi açıkladı

  • "Emre Mor yetenekli bir oyuncu. Yetenek ve karakter çok önemlidir. Emre Mor yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Kendi yuvasına geldiğine inanıyoruz. Ben şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP'ı bekliyoruz."

Emre Mor, 2017 yazında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olmuştu. La Lig'da beklentileri karşılayamayan genç oyuncu, geride bıraktığımız sezon İspanyol ekibinde sadece 468 dakika süre bulurken skora katkı yapamadı.

Emre Mor La Liga'daki ilk golünü attı
Diğer

Emre Mor La Liga'daki ilk golünü attı

Celta Vigo forması giyen Milli futbolcumuz Emre Mor Las Palmas maçında güzel bir gole imza attı. Emre, bu golle La Liga'daki ilk golünü de atmış oldu.

Celto Vigo'dan Emre Mor'a özel klip
Diğer

Celto Vigo'dan Emre Mor'a özel klip

Celta Vigo, Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı milli futbolcumuz Emre Mor'u taraftarlarına Emre Mor'u böyle tanıttı



Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.