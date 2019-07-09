Emre Mor Galatasaray'a transfer oluyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılıların Emre Mor'la anlaştığı belirtildi. Dün İstanbul'a geldiği belirtilen Emre Mor'un yeni sezonda Galatasaray forması giyeceği ifade edildi.

Mustafa Cengiz transferi açıkladı

"Emre Mor yetenekli bir oyuncu. Yetenek ve karakter çok önemlidir. Emre Mor yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Kendi yuvasına geldiğine inanıyoruz. Ben şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP'ı bekliyoruz."

Emre Mor, 2017 yazında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olmuştu. La Lig'da beklentileri karşılayamayan genç oyuncu, geride bıraktığımız sezon İspanyol ekibinde sadece 468 dakika süre bulurken skora katkı yapamadı.

00:54 dk 16 Ekim 2017 Diğer Emre Mor La Liga'daki ilk golünü attı Celta Vigo forması giyen Milli futbolcumuz Emre Mor Las Palmas maçında güzel bir gole imza attı. Emre, bu golle La Liga'daki ilk golünü de atmış oldu.

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