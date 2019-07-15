Emre Mor transferi çıkmaza girdi

WBD Capital CEO’su Erik Alonso, “Bir noktaya açıklık getirmek gerekirse, Emre Mor’un Galatasaray’a transferine engel olmaya çalışmıyoruz. Herkes gibi, çalışmalarımızın sonucunda ücretimizi almaya çalışıyoruz. Galatasaray ve Emre Mor bize saygı göstermiyor. Şirketimizin çalışanları ve bakmaları gereken aileleri var. G.Saray taraftarları, yöneticilerinden büyüktür” dedi.

WBD Sports menajerlik şirketi, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk mektubunda Emre Mor’un kendilerine yetki vermesine rağmen G.Saray’a transferinde şirketi devreden çıkarmaya çalıştığını ve yargıya gitmeyi düşündüklerini açıkladı.

İspanya basını, WBD Sports menajerlik şirketinin onayı olmadan Türkiye Futbol Federasyonu’nun oyuncuya lisans vermeyeceğini yazdı. Öte yandan Erik Alonso, genç oyuncu için kardeşiyle yaptığı görüşmeleri paylaştı.

Menajerin yayınladığı görüşmelerde Emre Mor’un kardeşi, “Emre Galatasaray’dan en az 3 milyon Euro maaş ve 1,5 milyon Euro imza parası istiyor. Monaco gibi bir yere giderse 1,8 milyon Euro gibi bir rakam da olabilir” ifadelerini kullanıyor.

İstanbul’a geldiğini de gösteren bir paylaşım yapan menajer, oyuncuyla yaptığı görüşmelerin paylaşımlarını ise daha sonra kaldırdı. Alonso’nun paylaşımlarının ardından Emre Mor’dan da paylaşım geldi. Emre paylaşımında, “Hakkımda yazılan kötü haberlere inanmayın. Beni bilen herkes biliyor ki ben parayı asla önemsemedim ve önemsemem” ifadelerini kullandı.