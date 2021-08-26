Emre Mor yeniden Süper Lig'de: Transferi resmen açıklandı

Celta Vigo ile bir yıllık sözleşmesi kalan Emre Mor, Süper Lig takımlarından Karagümrük'e transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Danimarka ekibi Nordsjaelland'daki performansıyla dikkat çeken Emre Mor, 2016 Avrupa Şampiyonasında A Milli Takım'ın kadrosuna seçilmişti. Ardından Dortmund'a transfer olan genç oyuncu, Galatasaray'da da kiralık olarak forma giymişti.
📣HOŞ GELDİN EMRE MOR.
Celta Vigo forması giyen Milli futbolcu Emre Mor'u kadromuza kattık.🔴⚫️ https://t.co/wlgVtBwzQA pic.twitter.com/5syW9emVxC
📣HOŞ GELDİN EMRE MOR.