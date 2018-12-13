En iyi joker Ekuban

Süper Lig'de, oyuna sonradan girip en çok gol atan oyuncu Trabzonspor'un süper yedeği Ekuban oldu.

Sezon başında İngiltere'nin Leeds United takımından kiralanan Gana asıllı İtalyan oyuncu, oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda 3 gol attı. Galatasaray, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında birer gol atarak en iyi joker oyuncu oldu.

59 dakikaya 1 gol sığdıran oyuncu 10 maçta 177 dakika sahada kaldı. Ekuban'ı 2'şer golle Alanyaspor'dan Junior Fernandes ve Bursaspor'dan Umut Nayir takip etti.

Beşiktaş maçında da Karaman'ın en önemli hamle oyuncusu olacak

Bordo-mavili takımın rakip savunmayı aşma noktasında sıkıştığı anlarda oyuna girerek golle bulaşan Ekuban, takımını rahatlatan isim oldu.

Ekuban, teknik direktör Ünal Karaman'ın Beşiktaş maçında da en önemli hamle oyuncusu olacak.