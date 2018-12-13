SÜPER LİG

En iyi joker Ekuban

Süper Lig'de geride kalan 15. haftada en iyi joker oyuncusu Trabzonspor'un forveti Celab Ekuban oldu. Bu sezon ilk 11'de sahaya çıkamayan futbolcu, oyuna sonrada girdiği 10 maçta 3 gol atarak bu alanda en iyi isim oldu.

Haber Merkezi IHA
Yakında bir dönemde annesini kaybeden Ekuban, Kayserispor'a attığı golün ardından gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Yakında bir dönemde annesini kaybeden Ekuban, Kayserispor'a attığı golün ardından gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Süper Lig'de, oyuna sonradan girip en çok gol atan oyuncu Trabzonspor'un süper yedeği Ekuban oldu.

Sezon başında İngiltere'nin Leeds United takımından kiralanan Gana asıllı İtalyan oyuncu, oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda 3 gol attı. Galatasaray, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında birer gol atarak en iyi joker oyuncu oldu.

59 dakikaya 1 gol sığdıran oyuncu 10 maçta 177 dakika sahada kaldı. Ekuban'ı 2'şer golle Alanyaspor'dan Junior Fernandes ve Bursaspor'dan Umut Nayir takip etti.

Beşiktaş maçında da Karaman'ın en önemli hamle oyuncusu olacak

Bordo-mavili takımın rakip savunmayı aşma noktasında sıkıştığı anlarda oyuna girerek golle bulaşan Ekuban, takımını rahatlatan isim oldu.

Ekuban, teknik direktör Ünal Karaman'ın Beşiktaş maçında da en önemli hamle oyuncusu olacak.

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