SÜPER LİG

En iyiler listesinde Şenol Güneş 43. sırada

İstatistik sitesi Football World Rankings, dünya üzerindeki en iyi teknik direktörler listesini güncelledi. Şenol Güneş, Türkiye'den listeye giren en başarılı teknik adam olurken, sıralamanın en üstünde Real Madrid'den Zidane yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş'ta iki sezonu şampiyon tamamlayan Şenol Güneş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazarak son 16'ya kalma başarısı gösterdi.

Beşiktaş'ta iki sezonu şampiyon tamamlayan Şenol Güneş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazarak son 16'ya kalma başarısı gösterdi.

İstatistik değerlendirmeleriyle ünlenen Football World Rankings, dünyadaki en iyi teknik direktörler listesini yayınladı.

Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir sezon geçiren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 3 basamak yükselerek listede 43. sırada yer aldı.

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın 81. sıraya yükseldiği sıralamada, Aykut Kocaman 183. Rıza Çalımbay ise 212. oldu.

Not: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçına kadar kulüp çalıştırmadığı için listede yer almadı.

İşte en iyi teknik direktörler listesi;

  • 1 - Zidane Zidane (Real Madrid)
  • 2 - Renato Gaucho (Gremio)
  • 3 - Simeone (Atletico Madrid)
  • 4 - Mourinho (manchester United)
  • 5 - Allegri (Juventus)
  • 6 - Gallardo (River Plate)
  • 7 - Valverde (Barcelona)
  • 8 - Berizzo (Sevilla) Takımdan ayıldı
  • 9 - Guardiola (Manchester City)
  • 10 - Holan (Independiente)
  • 43 - Şenol Güneş (Beşiktaş)
  • 81 - Abdullah Avcı (Başakşehir)
  • 183 - Aykut Kocaman (Fenerbahçe)
  • 198 - Igor Tudor (Galatasaray) Takımdan ayrıldı
  • 212 - Rıza Çalımbay (Trabzonspor)

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