En iyiler listesinde Şenol Güneş 43. sırada

İstatistik değerlendirmeleriyle ünlenen Football World Rankings, dünyadaki en iyi teknik direktörler listesini yayınladı.
Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir sezon geçiren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 3 basamak yükselerek listede 43. sırada yer aldı.
Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın 81. sıraya yükseldiği sıralamada, Aykut Kocaman 183. Rıza Çalımbay ise 212. oldu.
Not: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçına kadar kulüp çalıştırmadığı için listede yer almadı.
İşte en iyi teknik direktörler listesi;
- 1 - Zidane Zidane (Real Madrid)
- 2 - Renato Gaucho (Gremio)
- 3 - Simeone (Atletico Madrid)
- 4 - Mourinho (manchester United)
- 5 - Allegri (Juventus)
- 6 - Gallardo (River Plate)
- 7 - Valverde (Barcelona)
- 8 - Berizzo (Sevilla) Takımdan ayıldı
- 9 - Guardiola (Manchester City)
- 10 - Holan (Independiente)
- 43 - Şenol Güneş (Beşiktaş)
- 81 - Abdullah Avcı (Başakşehir)
- 183 - Aykut Kocaman (Fenerbahçe)
- 198 - Igor Tudor (Galatasaray) Takımdan ayrıldı
- 212 - Rıza Çalımbay (Trabzonspor)
Yorum