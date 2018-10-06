Endoğan Adili'den Galatasaray itirafı

Galatasaray'ın 2015'te Basel'den kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle isteneni veremeyen genç futbolcusu Endoğan Adili, İsviçre basınına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a gelmeden önce Aston Villa, Arsenal ve Manchester City'nin takibinde olduğunu söyleyen Adili, şunları ifade etti:

"Aston Villa'ya annem göndermedi"

Aston Villa'ya transfer olacakken annem karşı çıktı. Daha sonra Başkan Ünal Aysal bana, Galatasaray'da oynamak isteyip istemediğimi sordu. Galatasaray benim çocukluğumdan beri desteklediğim takımdı. Hemen İstanbul'a bilet aldım. Melo, Muslera, Drogba ve Sneijder gibi isimler vardı.

"Son iki yıl kariyerimin en kötü yıllarıydı"

Bir ay sözleşme imzalamadan antrenmanlara çıktım. Daha sonra Mancini ile görüştüm ve 5,5 yıllık sözleşme imzaladım. Chelsea'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız maçın kadrosundayken bir gün önce çapraz bağlarım koptu. Galatasaray'daki son iki yılım kariyerimin en kötü yıllarıydı.