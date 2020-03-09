SÜPER LİG

Engellere rağmen şampiyon olacağız

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Gaziantep FK maçında galibiyetlerini hakem Halis Özkahya’nın engellediğini belirterek, bordo-mavili takımın şampiyonluk yolunda önünün kesilmesi adına kasıtlı hareket edildiği yönünde spor kamuoyunun ortak fikre sahip olduğunu söyledi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan

Ertuğrul Doğan

Trabzonspor’un Gaziantep FK deplasmanında hakem Halis Özkahya’nın maçın önüne geçmesinin yankıları sürerken, bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, maç sonrası yaptığı açıklamanın arkasında olduğunu belirtti. Doğan, herkesin aklını başına alması gerektiğini belirterek, “Maçtan sonra gerek eski hakemler ve gerekse spor kamuoyu verilmeyen golümüzün yanı sıra hakem Halis Özkahya’nın maça etki edecek yanlış kararları olduğunda birleşti. Biz kimsenin hakkını değil, hak ettiğimizi almak için mücadele ediyoruz. Organize bir hareket ve sonrasında çalan bir düdükle, kimse bu takımın ve kulübün geleceğiyle oynayamaz” diye konuştu.

BAŞKA DOSTUMUZ YOK

Trabzonspor’un güçlü ve büyük bir camia olduğuna dikkat çeken Ertuğrul Doğan, “Ülkemizin geçtiği böylesine hassas bir dönemde ülkenin birliği ve dirliği adına attığımız her adıma dikkat ederken, futbolda infial yaratmak için sanki birileri özel çaba gösteriyor. Trabzonspor camiası bu zor süreçte duruşuyla örnek olmuşken bu şekilde sabrını sınamaya çalışanlara sezon sonunda şampiyon olarak cevap verecektir” dedi. Taraftarlara da seslenen Doğan, “Bizim bizden başka dostumuzun olmadığını ve yan yana olursak ‘biz bize yeteriz’ sloganımız bugünleri işaret etmek için söylenmiştir. Trabzonspor’u, spor dışında başka yerlere çekmeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir de. Çünkü bu dava tüm Trabzon şehrinin ve Trabznspor camiasının davasıdır” ifadelerini kullandı.

Erteleme maçı Ali Palabıyık’ın

  • Süper Lig’in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan ancak Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak. Bu karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Mustafa İlker Coşkun’un dördüncü hakem olarak görev alacağı mücadelenin VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu, AVAR’da da Emre Malok oturacak.

MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten Trabzonspor'a cevap: Yasal işlem başlatılacak
MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten Trabzonspor'a cevap: Yasal işlem başlatılacak

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Süper Lig'de dün oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçı sonrasında bordo-mavililerin yaptıkları açıklamalara Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden cevap verdi.Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçında yaşanan bir pozisyondan hareketle, Trabzonspor'un resmi internet sitesinde bir yöneticinin imzasıyla yayınlanan açıklamaları hayretle ve derin bir üzüntü ile okuduğunu belirten Alp, "Türk futbol ailesinin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde; hiçbir dayanağı olmayan, Türk futbolunun saygınlığını rencide edici, MHK ve hakemlerimizi hedef tahtası haline getiren, vicdanları yaralayan bu sözleri tasvip etmem asla mümkün değildir. Merkez Hakem Kurulumuz ve Türk hakemliği; hiçbir zaman iddia edildiği gibi bir sistemin, ahlaksızlığın ya da alçakça planların içinde olmamıştır ve olmayacaktır. Kimseye diyet borcumuz da yoktur. Kaldı ki, kendilerine operasyon yapıldığını iddia edenler, çamur at izi kalsın misali ortaya attıkları bu iddialarını ispatlamak zorundadır. Aksi takdirde bunun mutlak surette hukuki bir bedeli olmalıdır" diye konuştu."Her türlü yasal işlemler başlatılacaktır"Başkan Zekeriya Alp, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;"Gerek ben, gerek kurulum, gerekse hakemlerimizle ilgili ne tesadüftür ki genellikle kaybedilen puanlar sonrasında yapılan, tamamıyla art niyetli ve gerçek hedefini de bilmediğim, asılsız senaryolara artık bir son verilmelidir. Aklın, mantığın, sağduyunun hakim olduğu bir futbol ortamı için tüm paydaşlar sorumluluk duygusuyla hareket etmeli, aklıselim davranmalıdır. Bu nedenle; bu ve benzeri açıklamaları yapanlar hakkında, MHK Başkanı olarak ben ve adı geçen isimlerle birlikte her türlü yasal işlemler başlatılacaktır. Tek amacı hiçbir ayrım ve renk gözetmeksizin en adil ve tarafsız şekilde futbola hizmet etmek olan bizlerin onurlu ve dik duruşu hiçbir zaman değişmeyecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarım."Ahmet Çakar: Trabzonspor'un bal gibi golü güme gittiTrabzonspor'dan MHK'ya sert tepki

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