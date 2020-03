Engellere rağmen şampiyon olacağız

Trabzonspor’un Gaziantep FK deplasmanında hakem Halis Özkahya’nın maçın önüne geçmesinin yankıları sürerken, bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, maç sonrası yaptığı açıklamanın arkasında olduğunu belirtti. Doğan, herkesin aklını başına alması gerektiğini belirterek, “Maçtan sonra gerek eski hakemler ve gerekse spor kamuoyu verilmeyen golümüzün yanı sıra hakem Halis Özkahya’nın maça etki edecek yanlış kararları olduğunda birleşti. Biz kimsenin hakkını değil, hak ettiğimizi almak için mücadele ediyoruz. Organize bir hareket ve sonrasında çalan bir düdükle, kimse bu takımın ve kulübün geleceğiyle oynayamaz” diye konuştu.

BAŞKA DOSTUMUZ YOK

Trabzonspor’un güçlü ve büyük bir camia olduğuna dikkat çeken Ertuğrul Doğan, “Ülkemizin geçtiği böylesine hassas bir dönemde ülkenin birliği ve dirliği adına attığımız her adıma dikkat ederken, futbolda infial yaratmak için sanki birileri özel çaba gösteriyor. Trabzonspor camiası bu zor süreçte duruşuyla örnek olmuşken bu şekilde sabrını sınamaya çalışanlara sezon sonunda şampiyon olarak cevap verecektir” dedi. Taraftarlara da seslenen Doğan, “Bizim bizden başka dostumuzun olmadığını ve yan yana olursak ‘biz bize yeteriz’ sloganımız bugünleri işaret etmek için söylenmiştir. Trabzonspor’u, spor dışında başka yerlere çekmeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir de. Çünkü bu dava tüm Trabzon şehrinin ve Trabznspor camiasının davasıdır” ifadelerini kullandı.

Erteleme maçı Ali Palabıyık’ın

Süper Lig’in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan ancak Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak. Bu karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Mustafa İlker Coşkun’un dördüncü hakem olarak görev alacağı mücadelenin VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu, AVAR’da da Emre Malok oturacak.