SÜPER LİG

Engin Baytar amatör ligde oynayacak

Galatasaray ve Trabzonspor'un eski oyuncusu Engin Baytar, sürpriz bir transfere imza attı. Son olarak Amerika'da Yeni Malatyaspor USA takımında oynayan Baytar, kardeşiyle birlikte amatör lig takımlarından Ereğli Belediyespor'la anlaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Engin Baytar, 2011-2014 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

Engin Baytar, 2011-2014 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Ereğli Belediyespor, son olarak Yeni Malatyaspor USA'de forma giyen Engin Baytar ile sezon sonuna kadar anlaştığını sosyal medya hesabından duyurdu.

  • Öte yandan Ereğli Belediyespor, Engin Baytar'ın kardeşi Hami Baytar'la da anlaşmaya vardı.

Ereğli Belediyespor'un açıklaması şöyle:

  • "Ereğli Belediyespor, Galatasaraylı milli futbolcu Engin Baytar'la prensip anlaşmasına vardı. Antrenörümüz Zafer Şahin başta olmak üzere, oyuncularımız Volkan Uluğ ve Hami Baytar transferlerinde de başrol oynayan yönetim kurulu üyemiz Özkan Özyiğit, dün akşamda Engin Baytar transferini bitirdi. Özyiğit cuma günü Engin Baytar ile Ereğli'ye gelecek ve Baytar aynı gün kendisini eflatun beyaz renklere bağlayan imzayı atacak."

Türkiye'de tutunamadı Amerika'da 'gol' yağdırıyor
Türkiye'de tutunamadı Amerika'da 'gol' yağdırıyor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Cüneyt Çakır'a gösterdiği tepkinin ardından tam 11 maç ceza alan Engin Baytar bu olayın ardından kariyerinde ciddi bir düşüş yaşamıştı.Son olarak İstabulspor'da oynayan ancak istediğini bulamayan Baytar, sezon başında Ümit Karan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Malatyaspor USA takımına transfer oldu. Yeni kurulan bir takımda kaptanlık pazıbandını da takan futbolcu, şimdilerde attığı gollerle gündemden düşmüyor.Türkiye'deki yarışmacı futbol anlayışını terk eden ve gerginliklerden kendisini uzaklaştıran Engin Baytar, Amerika'nın bölgesel liginde adeta gol makinesi oldu. Yeni takımıyla çıktığı 6 lig maçında 15 gol atan futbolcu, bu anlamda kariyerinin en etkili sezonunu geçiriyor.Engin Baytar'ın gol attığı maçlar;ABD Brishna'yı 7-0 yendikleri maçta 4 gol.Sporting Astoria'yı 3-0 yendikleri maçta 3 gol.Spring Valley'i 5-1 yendikleri maçta 3 gol.Central Park Reds'i 4-2 yendikleri maçta 2 gol.Bronx Supreme'i 6-2 yendikleri maçta 3 gol.Şenol Güneş: Engin Baytar'a yazık oldu

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