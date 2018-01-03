Engin Baytar amatör ligde oynayacak

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Ereğli Belediyespor, son olarak Yeni Malatyaspor USA'de forma giyen Engin Baytar ile sezon sonuna kadar anlaştığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Öte yandan Ereğli Belediyespor, Engin Baytar'ın kardeşi Hami Baytar'la da anlaşmaya vardı.

Ereğli Belediyespor'un açıklaması şöyle:

"Ereğli Belediyespor, Galatasaraylı milli futbolcu Engin Baytar'la prensip anlaşmasına vardı. Antrenörümüz Zafer Şahin başta olmak üzere, oyuncularımız Volkan Uluğ ve Hami Baytar transferlerinde de başrol oynayan yönetim kurulu üyemiz Özkan Özyiğit, dün akşamda Engin Baytar transferini bitirdi. Özyiğit cuma günü Engin Baytar ile Ereğli'ye gelecek ve Baytar aynı gün kendisini eflatun beyaz renklere bağlayan imzayı atacak."

BAL ekibi Kdz Ereğli Belediyespor Hami Baytar'dan sonra abisi olan eski Galatasaraylı Engin Baytar ile anlaşmaya vardı. ( Via @mete5006 ) pic.twitter.com/GT25ekkh1u — Alt Ligler TR (@AltLiglerTR) 3 Ocak 2018