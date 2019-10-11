Enver Cenk Şahin'den kulübüne rest: Türkiye'ye dönüyor

Barış Pınarı harekatında görev yapan askerlerimiz için destek mesajı paylaşan Enver Cenk Şahin, kulübünden uyarı aldı. Alman ekibi St. Pauli sosyal medya hesabından yaptığı skandal açıklamada futbolcunun uyarıldığını ve sorun çözülene kadar yorum yapmayacaklarını belirtti.

Bunun üzerine yönetimle sorun yaşamaya başlayan Enver Cenk Şahin, sürpriz bir şekilde Almanya'dan ayrıldı. 25 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından uçakta olduğu bilgisini paylaştı ve paylaşımında Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

Sosyal medyadan destek mesajları alan Enver Cenk Şahin'in ilerleyen günlerde takımıyla olan sözleşmesini feshedebileceği belirtiliyor.

#BarışPınarıHarekatı ilgili Mehmetçik için destek mesajı paylaşan Enver Cenk Şahin, kulübü St. Pauli tarafından uyarılmıştı. 25 yaşındaki futbolcu yaşanan bu skandalın ardından Türkiye'ye geliyor pic.twitter.com/54eP3hs22A — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 11 Ekim 2019

Almanya'da ırkçılık tavan yaptı

Rusya'da geçen yıl düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Almanya A Milli Takımı kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, 2018’in Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar yapılmıştı.

Eleştirilerin odağındaki Mesut Özil, daha sonra ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.