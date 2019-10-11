Enver Cenk Şahin'den kulübüne rest: Türkiye'ye dönüyor
BUNDESLİGA

Enver Cenk Şahin'den kulübüne rest: Türkiye'ye dönüyor

Futbol kariyerini Almanya'nın St. Pauli takımında sürdüren Enver Cenk Şahin, bugün yaptığı paylaşımla Barış Pınarı harekatına katılan Mehmetçik için desteklerini iletti. Bunun üzerine Alman kulübü sosyal medya hesabından futbolcunun uyarıldığını ve sorun çözülene kadar yorum yapmayacaklarını belirtti. 25 yaşındaki futbolcu kulüp yönetimine rest çekerek Almanya'dan ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enver Cenk Şahin, sosyal medya hesabından Mehmetçik için destek mesajı paylaştı.

Enver Cenk Şahin, sosyal medya hesabından Mehmetçik için destek mesajı paylaştı.

Barış Pınarı harekatında görev yapan askerlerimiz için destek mesajı paylaşan Enver Cenk Şahin, kulübünden uyarı aldı. Alman ekibi St. Pauli sosyal medya hesabından yaptığı skandal açıklamada futbolcunun uyarıldığını ve sorun çözülene kadar yorum yapmayacaklarını belirtti.

Bunun üzerine yönetimle sorun yaşamaya başlayan Enver Cenk Şahin, sürpriz bir şekilde Almanya'dan ayrıldı. 25 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından uçakta olduğu bilgisini paylaştı ve paylaşımında Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

Sosyal medyadan destek mesajları alan Enver Cenk Şahin'in ilerleyen günlerde takımıyla olan sözleşmesini feshedebileceği belirtiliyor.

Almanya'da ırkçılık tavan yaptı

Rusya'da geçen yıl düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Almanya A Milli Takımı kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, 2018’in Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar yapılmıştı.

Eleştirilerin odağındaki Mesut Özil, daha sonra ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.

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