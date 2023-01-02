Spor Enzo Fernandez Chelsea yolunda
TRANSFER

Enzo Fernandez Chelsea yolunda

Dünya Kupası'nda yıldızını parlatan isimlerden olan Enzo Fernandez, Premier Lig devi Chelsea ile görüşme halinde. Genç yıldız için Chelsea'nin 130 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

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Haber Merkezi Diğer
Enzo Fernandez Kimdir? Hangi takımda oynuyor? Kaç yaşında?
Enzo Fernandez

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea orta sahasına takviye yapmak istiyor. Londra ekibinin hedefinde Enzo Fernandez var.

Transferin gözdesi Enzo Fernandez'in serbest kalma bedeli belli oldu

Dünya şampiyonu Arjantin'in en önemli oyuncularından Fernandez için Chelsea, 130 milyon Euro seviyesinde bir bonservis ödemeye hazır.

İki kulüp arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi. Kulüplerin ödeme planı üzerinde uzlaşması halinde imzaların atılacağı ifade ediliyor.

Benfica formasıyla bu sezon 25 resmi maça çıkan Enzo Fernandez 3 gol, 5 asistlik skor katkısı yaptı.

21 yaşındaki futbolcu Arjantin Milli Takımı’yla Katar’da Dünya Kupası’nı kaldırmanın sevincini yaşamıştı.

  • Enzo Fernandez Kimdir?
  • Enzo Fernández (d. 17 Ocak 2001), Benfica takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur.
  • Profesyonel kariyerine 2019 yılında River Plate kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Defensa y Justicia, Benfica kulüplerinde oynadı. 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin Milli Takımı'nda forma giydi. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu ödülünü aldı.

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